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Здоровье25 января 2022 7:23

В детской горбольнице №1 в Твери приостановлен плановый прием здоровых детей

Об этом сообщает администрация медучреждения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В поликлинике приостановлен прием здоровых детей

В поликлинике приостановлен прием здоровых детей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 24 января по 28 февраля 2022 года в поликлинике детской городской клинической больницы №1, на улице Андрея Дементьева, д. 50, в Твери, отменены плановые приемы здоровых детей врачами-педиатрами по вторникам и четвергам.

- Ограничения введены в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ, в том числе связанными с инфекцией, вызванной вирусом COVID-19, - сообщает на сайте администрация медучреждения.

Телефон регистратуры: (4822) 32-16-42.

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