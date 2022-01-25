В детской горбольнице №1 в Твери приостановлен плановый прием здоровых детей

В поликлинике приостановлен прием здоровых детей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 24 января по 28 февраля 2022 года в поликлинике детской городской клинической больницы №1, на улице Андрея Дементьева, д. 50, в Твери, отменены плановые приемы здоровых детей врачами-педиатрами по вторникам и четвергам.

- Ограничения введены в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ, в том числе связанными с инфекцией, вызванной вирусом COVID-19, - сообщает на сайте администрация медучреждения.

Телефон регистратуры: (4822) 32-16-42.