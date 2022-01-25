Коронавирус в Твери, последние новости на 25 января 2022: закрытие заповедника из-за ковида и ограничения из-за гололеда

Гололёд и ковид - напасти в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 25 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 104721 случаев заражения (+ 402 за сутки).

Выздоровели 92 062 пациента (+12 за сутки).

На карантине - 10216 заболевших, (+388 за сутки).

Умерли 2440 человек (+2 за сутки).

По данным федерального регистра вакцинированы 633652 человека, в том числе за сутки – 1810 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 33922 случая заражения коронавирусом (+151 заразившийся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 8051 (+46),

Ржев - 5838 (+18),

Калининский район - 4803 (+75),

Вышневолоцкий городской округ - 4053 (+11),

Торжок - 3582 (+13),

Кимры - 2987 (+7).

Графика: Яндекс

Центрально-Лесной биосферный заповедник Тверской области приостановил посещения на неопределённый срок. Поводом к этому стала эпидемическая обстановка - коронавирус в регионе распространяется стремительно.

Напомним, в 31 декабря заповеднику исполнилось 90 лет. Праздновать свой юбилей он только начал, мероприятий было запланировано много. Остаётся надеяться, что эпидемическая обстановка нормализуется и заповедник вновь распахнёт двери. Пока же сотрудники заповедника продолжат вести работу по экопросвещению онлайн. За новостями заповедника можно следить на его страничке в соцсети, работает сайт.

Гидрометцентр продлил предупреждение о жёлтом уровне погодной опасности в Тверской области в связи с гололедицей. По обновлённым данным сильная гололедица сохранится на дорогах региона до 18 часов 25 января.

Напомним: при гололедице стоит передвигаться мелкими шажками, руки должны быть свободны для возможности балансировки. Не напрягайте ноги, передвигайтесь по особенно скользким местам слегка согнув колени. Носите нескользящую обувь, ледоступы, или приклеивайте на подошву пластырь. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными и выбирать скоростной режим руководствуясь не только ограничениями, но и погодной обстановкой.