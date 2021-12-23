Для животных из приюта во Ржеве, которых могли выкинуть на мороз, местные власти обещали подготовить помещение

Один из обитающих в приюте псов - на выгуле в его дворе. Фото: VK/НКО ТРОВОПЖ "Найденыши и потеряшки" г. Ржев/скрин видео

Вчера, 22 декабря, «КП»-Тверь» подробно написала про то, в какую неприятную историю в Ржеве попала общественная организация «Найденыши и потеряшки» и ее подопечные бездомные собаки и кошки в местном приюте. Однако ржевская горадминистрация обещает помочь зоозащитникам. Посмотрим, будут ли выполнены эти обещания.

Напомним, что пустующее здание на балансе местного МУП было еще в 2019 году передано бывшим мэром города НКО «Найденыши и потеряшки» под зооприют. В 2021 году начались проблемы. Из-за банкротства МУП строение, где нашли кров 30 кошек и свыше 20 собак, было выставлено на продажу. Приобретший его неместный предприниматель имеет на здание свои виды.

Ему платили аренду, но в декабре возникла реальная угроза, что приют будет выселен, собаки и кошки окажутся на улице в морозы. Другой вариант, озвученный собственником, таков: приют остается в здании, но начинает ремонтные работы в части строения. Что, понятное дело, тоже не подходит для зоозащитников. Существовать при ремонте в соседних помещениях для животных - огромный стресс. «Найденыши и потеряшки» начали бить тревогу.

Городская администрация при этом обещала подготовить для приюта другое здание - складское помещение, в котором необходим ремонт, проведение инженерных сетей, а также огороженную территорию для выгула.

В итоге в декабре здание не готово к заселению животных.

«КП»-Тверь» прокомментировал ситуацию заместитель главы администрации города Ржева Николай Берлизов. Сначала он сообщил, что при помощи частных инвестиций здание склада все-таки будет подготовлено для переезда приюта к 1 марта. По словам замглавы, там сделают вольеры для собак, а также обустроят второй этаж, благо высокие потолки позволяют, для содержания кошек.

Николай Берлизов сообщил, что горадминистрация ведет переговоры с владельцем, чтобы он не начинал ремонт и позволил пока спокойно существовать там приюту. Замглавы уточнил, что зоозащитникам помогут оплатить аренду опять же за счет частных инвестиций.

При этом руководитель НКО «Найденыши и потеряшки» Юлия Ахапкина рассказала нам, что зоозащитники и сами уже собрали необходимую для оплаты аренды до марта сумму - по 35 тысяч рублей за месяц.

Однако 23 декабря Николай Берлизов сообщил, что по итогам вечерних переговоров с собственником здания с участием главы Ржева Романа Крылова диспозиция поменялась.

- Собственник, помимо арендной платы, начал требовать немалую сумму компенсации за то, что он отложит ремонтные работы в здании. Поэтому мы решили, что ускорим подготовку другого здания для переезда приюта. Там все условия для переселения собак и кошек будут созданы к 25 января, также рядом будет организована огороженная площадка для выгула животных. Рабочие уже приступили к ремонту того здания, - пояснил Николай Берлизов.

При этом он отметил, что собственнику здания, где расположен приют, зоозащитниками внесена гарантийная плата на месяц вперед. Как раз до 25 января.

- Поэтому выгнать их сейчас он не может, и с ремонтом обещал повременить, - отметил Николай Берлизов.

Юлия Ахапкина подтвердила нам эту информацию.

Посмотрим, как будет складываться ситуация дальше.

«КП»-Тверь» продолжит следить за развитием событий. Мы надеемся, что они сложатся позитивно для приюта, его пушистых четвероногих обитателей и заботящихся о них ржевских зоозащитниках.