Коронавирус в Твери, последние новости на 16 января 2022: новый газопровод и нужна ли лебедю помощь

Коронавирус вновь начал атаку. Носите маски!
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Последние новости о коронавирусе в Твери на 16 января 2022 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 101 736 случаев заражения (+238 за сутки).
Выздоровело 90 979 пациентов (+8 за сутки).
На карантине - 8339 заболевших, (+230 за сутки).
Умерли 2418 человек (0 за сутки).
По данным федерального регистра вакцинировано 614 918 человек, в том числе за минувшие сутки - 2421 гражданин.
Вот такие данные на этот час. Фото: Яндекс.
Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 35 809 случаев заражения коронавирусом (+95 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 7691 (+24),
Ржев - 5706 (+10),
Калининский район - 4609(+15),
Вышневолоцкий городской округ - 3968 (+6),
Торжок - 3488 (+7),
Кимры - 2915 (+5).
Последние сведения из Оперштаба Тверской области.
Жители деревни Волок, что в Андреапольском районе Тверской области, переживают за судьбу лебедя, которого хочет сожрать лиса. Лебедь зимует на реке Волкота, возле автомобильного моста. В этом месте сильное течение и река не замерзает.
Одно непонятно, почему они решили, что лиса именно сейчас сожрёт лебедя? В жизни диких птиц всегда присутствуют опасности, среди которых, в том числе, и лисы.
В Бежецком районе Тверской области компания «Газпром газораспределение Тверь» завершила строительство межпоселкового газопровода протяжённостью 15 км от деревни Збуново до деревни Сырцевка.
Благодаря строительству межпоселкового газопровода в Бежецком районе возможность подключиться к природному газу получили 190 домов в деревнях Новиково, Лаптиха, Чубарка, Степышево и Сырцевка, школа, две библиотеки, фельдшерско-акушерский пункт, почта, а также объекты жилищно-коммунального хозяйства и производственная площадка крупного свиноводческого комплекса.