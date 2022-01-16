Коронавирус в Твери, последние новости на 16 января 2022: новый газопровод и нужна ли лебедю помощь

Коронавирус вновь начал атаку. Носите маски! Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 16 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 101 736 случаев заражения (+238 за сутки).

Выздоровело 90 979 пациентов (+8 за сутки).

На карантине - 8339 заболевших, (+230 за сутки).

Умерли 2418 человек (0 за сутки).

По данным федерального регистра вакцинировано 614 918 человек, в том числе за минувшие сутки - 2421 гражданин.

Вот такие данные на этот час. Фото: Яндекс.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 35 809 случаев заражения коронавирусом (+95 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7691 (+24),

Ржев - 5706 (+10),

Калининский район - 4609(+15),

Вышневолоцкий городской округ - 3968 (+6),

Торжок - 3488 (+7),

Кимры - 2915 (+5).

Последние сведения из Оперштаба Тверской области.

Жители деревни Волок, что в Андреапольском районе Тверской области, переживают за судьбу лебедя, которого хочет сожрать лиса. Лебедь зимует на реке Волкота, возле автомобильного моста. В этом месте сильное течение и река не замерзает.

Одно непонятно, почему они решили, что лиса именно сейчас сожрёт лебедя? В жизни диких птиц всегда присутствуют опасности, среди которых, в том числе, и лисы.

В Бежецком районе Тверской области компания «Газпром газораспределение Тверь» завершила строительство межпоселкового газопровода протяжённостью 15 км от деревни Збуново до деревни Сырцевка.

Благодаря строительству межпоселкового газопровода в Бежецком районе возможность подключиться к природному газу получили 190 домов в деревнях Новиково, Лаптиха, Чубарка, Степышево и Сырцевка, школа, две библиотеки, фельдшерско-акушерский пункт, почта, а также объекты жилищно-коммунального хозяйства и производственная площадка крупного свиноводческого комплекса.