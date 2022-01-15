В Тверской области построен новый газопровод

Газ пришёл. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Бежецком районе Тверской области компания «Газпром газораспределение Тверь» завершила строительство межпоселкового газопровода протяжённостью 15 км от деревни Збуново до деревни Сырцевка.

Газификация населенных пунктов Тверской области стала одной из тем рабочей встречи заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака и губернатора Игоря Рудени, которая состоялась 13 января в Москве.

- Президентом Российской Федерации поставлена задача по ускорению газификации домовладений в населенных пунктах, особенно в тех, куда уже подведен газ. Мы внимательно следим за этой работой. Отмечу, что Тверская область входит в двадцатку лучших регионов по газификации, - сказал Александр Новак.

- Программа реализуется в больших масштабах, видим активное участие граждан в процессах подключения к газовым сетям и важно отметить, что подключение к газу социальных учреждений – это снижение финансовой нагрузки и возможность высвободить финансовые ресурсы по основному целевому назначению, - отметил Игорь Руденя.

Благодаря строительству межпоселкового газопровода в Бежецком районе возможность подключиться к природному газу получили 190 домов в деревнях Новиково, Лаптиха, Чубарка, Степышево и Сырцевка, школа, две библиотеки, фельдшерско-акушерский пункт, почта, а также объекты жилищно-коммунального хозяйства и производственная площадка крупного свиноводческого комплекса.