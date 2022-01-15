Жители деревни хотят спасти от лисы лебедя, который зимует на реке в Андреапольском районе Тверской области

Тот самый лебедь. Фото: vk.com/podslushanotoropets

Жители деревни Волок, что в Андреапольском районе Тверской области, переживают за судьбу лебедя, которого хочет сожрать лиса. Лебедь зимует на реке Волкота, возле автомобильного моста. В этом месте сильное течение и река не замерзает.

Вот пост, размещённый в паблике «Подслушано Торопец»:

«В д. Волок Андреапольского района на реке появился лебедь! Жители д. Волок переживают за него, потому что лиса на него охотится. Подскажите, есть ли в Торопце, кто может помочь поймать Лебедя и перевезти его в Торопец?»

Почему люди решили, что лебедю требуется помощь — не сообщается.