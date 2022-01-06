Коронавирус в Твери, последние новости на 6 января 2022: какая толщина льда на водоёмах может считаться безопасной и растает ли лёд на катках города

Сегодня актуальна тема льда.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 6 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 99 656 случаев заражения (+190 за сутки).

Выздоровели 89 461 пациент (+163 за сутки).

На карантине - 7813 заболевших, (+26 за сутки).

Умерли 2382 человека (+1 за сутки).

За последние сутки прививку сделали 346 человек. Всего в регионе по данным федерального регистра вакцинировано 603 844 гражданина.

Оперативные данные. Фото: Яндекс.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксирован 35 033 случаев заражения коронавирусом (+63 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7539 (+7),

Ржев - 5583 (+13),

Калининский район - 4406 (+11),

Вышневолоцкий городской округ - 3600 (+2),

Торжок - 3412 (+9),

Кимры - 2865 (+7).

Данные оперштаба.

Главное управление МЧС России по Тверской области опубликовало параметры толщины льда на водоёмах Тверской области.

Самый прочный лёд на водоёмах в окрестностях Бологого, а самый слабый в Торопце.

При толщине льда 7 — 10 сантиметров он выдержит груз не более 100 килограммов, особенно, если температура воздуха выше минус 10 градусов.

Как известно, самый тонкий лёд находится у кромки. Так вот, при такой толщине льда, первые пять метров от кромки самые опасные.

13 — 15 сантиметров выдерживают (теоретически) 500 килограммов, опасное расстояние от кромки — 9 метров.

15 — 20 сантиметров — 800 килограммов, 11 метров.

20 — 25 сантиметров — 1500 килограммов, 15 метров.

25 — 30 сантиметров — 3500 килограммов, 19 метров.

30 — 35 сантиметров (у нас бывает редко) — 5000 килограммов, 22 метра.

А вот лёд на открытых катках Твери не растает до конца праздников. Такой вывод можно сделать из прогноза метеорологов до окончания праздничной недели.

Все дни, вплоть до начала рабочей недели, сулят отрицательные температуры. А в Рождественскую ночь температура даже опустится до минус 15 градусов.

О всех катках города читайте здесь.