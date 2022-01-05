Толщина льда на водоёмах Тверской области не везде безопасная

Белое спокойствие может быть обманчивым... Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Главное управление МЧС России по Тверской области опубликовало параметры толщины льда на водоёмах Тверской области.

Самый прочный лёд на водоёмах в окрестностях Бологого, а самый слабый в Торопце.

Так, на озёрах Бологовского района толщина льда от 15 до 20 сантиметров. А в Торопецком районе уже 6 — 11 сантиметров.

Подробнее смотрите в нашей таблице по данным МЧС на 5 января 2022 года.

О чём говорят эти цифры?

При толщине льда 7 — 10 сантиметров он выдержит груз не более 100 килограммов, особенно, если температура воздуха выше минус 10 градусов.

Как известно, самый тонкий лёд находится у кромки. Так вот, при такой толщине льда, первые пять метров от кромки самые опасные.

13 — 15 сантиметров выдерживают (теоретически) 500 килограммов, опасное расстояние от кромки — 9 метров.

15 — 20 сантиметров — 800 килограммов, 11 метров.

20 — 25 сантиметров — 1500 килограммов, 15 метров.

25 — 30 сантиметров — 3500 килограммов, 19 метров.

30 — 35 сантиметров (у нас бывает редко) — 5000 килограммов, 22 метра.

Выходя на лёд, убедитесь в его надежности и своей безопасности!

Данные МЧС на 5 января 2022 года