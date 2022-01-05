Толщина льда на водоёмах Тверской области не везде безопасная

Белое спокойствие может быть обманчивым...
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Главное управление МЧС России по Тверской области опубликовало параметры толщины льда на водоёмах Тверской области.
Самый прочный лёд на водоёмах в окрестностях Бологого, а самый слабый в Торопце.
Так, на озёрах Бологовского района толщина льда от 15 до 20 сантиметров. А в Торопецком районе уже 6 — 11 сантиметров.
Подробнее смотрите в нашей таблице по данным МЧС на 5 января 2022 года.
О чём говорят эти цифры?
При толщине льда 7 — 10 сантиметров он выдержит груз не более 100 килограммов, особенно, если температура воздуха выше минус 10 градусов.
Как известно, самый тонкий лёд находится у кромки. Так вот, при такой толщине льда, первые пять метров от кромки самые опасные.
13 — 15 сантиметров выдерживают (теоретически) 500 килограммов, опасное расстояние от кромки — 9 метров.
15 — 20 сантиметров — 800 килограммов, 11 метров.
20 — 25 сантиметров — 1500 килограммов, 15 метров.
25 — 30 сантиметров — 3500 килограммов, 19 метров.
30 — 35 сантиметров (у нас бывает редко) — 5000 килограммов, 22 метра.
Выходя на лёд, убедитесь в его надежности и своей безопасности!
Данные МЧС на 5 января 2022 года
Данные МЧС на 5 января 2022 года