Все на каток! Фото: Евгения ГУСЕВА

Лёд на открытых катках Твери не растает до конца праздников. Такой вывод можно сделать из прогноза метеорологов до окончания праздничной недели.

Все дни, вплоть до начала рабочей недели, сулят отрицательные температуры. А в Рождественскую ночь температура даже опустится до минус 15 градусов.

Кстати, накануне администрация Твери обнародовала список открытых ледовых катков города. Вот он:

«Губернаторский каток» (Тверской областной ипподром);

ФОК им. Султана Ахмерова;

Площадь Славы;

Бобачёвская роща;

Парк Победы;

Парковка ТРЦ «Рубин–2»;

Декатлон;

СК «Планета»;

Дворец творчества детей и молодёжи;

МБУ СШ «Лидер»;

ул. Марии Смирновой, д. 5;

ул. Луначарского, д. 26, 34;

МБУ ДЦ «Затверецкий»;

ул. Паши Савельевой, д. 52.