В новогоднюю ночь в Твери потеплеет до нуля градусов

С наступающим 2022 годом! Будьте здоровы! Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

«Не трогай, это на Новый год!» - словно строгая, но заботливая мама, погода приготовила нам чудесный подарок, который дожидается праздничной ночи.

- Утром 31 декабря будет ещё морозно: -8. Но днём температура начнёт расти. В новогоднюю полночь в Твери будет ноль, - обрадовала нас доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Ожидаем снежок, но совсем не сильный.

Растаять в грязь и слякоть всё не успеет, а значит погуляем! Но одевайтесь всё-таки теплее, ветер может быть довольно ощутимым.

Первого января у погоды небольшое похмелье... Утром +1, снег местами перейдёт в дождь. А к вечеру опять начнёт подмораживать и станет очень скользко. Если вы решите продолжать праздновать по полной, на улицу лучше не выходить и за руль уж точно садиться не стоит.

Температура продолжит снижаться. К вечеру 2 января -11, а в ночь на 3 января - уже -14. Днём в понедельник, 3 января, -10. Следующей ночью -14.

- Дальше возможно новое потепление, но пока об этом говорить рановато. Понятно одно: погодные качели перекочевали из старого года в новый, - говорит Наталья Сердитова. - Зато именно в новогоднюю ночь всё будет празднично.

Верим, что наступающий 2022-й приготовит нам и другие приятные подарки! «КП»-Тверь» желает своим дорогим читателям самого счастливого Нового года. А чтобы праздник был по-настоящему весёлым, напоминаем:

- в Твери согласовано пять площадок для запуска фейерверков;

- все новогодние каникулы будут работать катки, их расписание, информацию о прокате коньков и ценах можно узнать здесь;

- а если в каникулы вы захотите куда-то сходить вместе с детьми, читайте, где можно хорошо провести время.

С наступающим 2022 годом! Будьте здоровы! И помните, плохой погоды не бывает, бывает плохое настроение. Так что радуйтесь!