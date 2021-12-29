Куда сходить с детьми в новогодние каникулы в Твери: Мастер-классы, спектакли, семейные программы

Каникулы - это весело! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зимние каникулы уже начались! И это сказочное время никак нельзя провести сидя дома перед телевизором или уткнувшись в телефон. «КП»-Тверь» подскажет, куда податься в долгие выходные и как развлечься детям и взрослым.

НА КАТОК!

В новогодние каникулы в Твери работают 27 катков. Крупные городские катки оборудованы всей необходимой инфраструктурой: пунктами проката коньков, раздевалками, искусственным освещением. Катание здесь платное. На корты в районах города можно прийти и покататься на своих коньках - бесплатно и в любое время.

Информацию обо всех тверских катках (адреса, график работы, наличие проката и цены) можно найти на интерактивной карте.

ГОРСАД

С 4 по 9 января в городском саду Твери будут организованы ежедневные семейные увеселительные программы. Запланированы игры, конкурсы, соревнования и другие развлечения. Место: на площадке возле туристско-информационного центра. Начало в 12:00.

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ГЕРЦЕНА

Детский зал «Герценки» приготовил для детей бесплатные мастер-классы. Они будут начинаться в 12:00. Записаться на творческое занятие можно по телефону 63-02-84. 6+

2 января: «Расскажи нам, ёлка, сказку!» - мастер-класс по изготовлению поделки в технике кинусайга (создание художественных изделий из разноцветных кусочков ткани).

3 января: «Символ года - тиргёнок» - изготовление объёмной игрушки из втулок (на мастер-класс необходимо принести чёрный маркер или фломастер).

4 января: «В сказочном лесу» - мастер-класс по изготовлению новогодней открытки.

5 января: «И вот она нарядная на праздник к нам пришла» - детей научат делать декоративные ёлочки.

6 января: «Рождественский цветок» - мастер-класс по изготовлению объёмной игрушки из бумаги.

8 января: «В снежном царстве, в морозном государстве» - поделки из пластиковых тарелок и искусственного снега.

9 января: «Украшаем ёлку» - изготовление поделки в технике декупаж (техника декорирования различных предметов, основанная на присоединении рисунка к предмету и покрытии полученной композиции лаком).

МАСТЕР-КЛАССЫ В ИМПЕРАТОРСКОМ ДВОРЦЕ

5 и 6 января в 13:00 Тверская областная картинная галерея организует детские мастер-классы по новогодней игрушке в Императорском дворце (Советская, д. 3). Возрастная категория - 6-10 лет.

Стоимость - 100 рублей. Необходима предварительная запись по телефонам: (4822) 34-62-43, 34-31-56.

ДЕТСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ В МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ

В Тверском городском музейно-выставочном центре (Советская, д. 54) 3, 4, 5 и 9 января запланированы интересные занятия для детей. Начинаться они будут в 12:00. Купить билеты можно онлайн на сайте музейно-выставочного центра. Все материалы на мастер-классы предоставляются. Справки по телефону 34-48-52.

3 января: мастер-класс «Арлекин». Дети своими руками сделают стильный аксессуар - значок в виде задорного Арлекина. Стоимость - 350 руб. 12+

4 января: мастер-класс «Ёлочная игрушка». Стоимость - 350 руб. 6+

5 января: мастер-класс «Новогодний сувенир» в технике декупаж. Стоимость - 350 руб. 6+

9 января: мастер-класс «Зимний пейзаж» в технике монотипия (отрисовка эскиза на металлической пластине и последующее отпечатывание рисунка). Стоимость - 250 руб. 6+

ЗИМНИЙ СКЕТЧИНГ И БУМАЖНЫЙ АВТОПОРТРЕТ

4 января в культурном центре «Рельсы» (Трёхсвятская, д. 18а) состоится занятие по изготовлению коллажа-автопортрета. Приглашаются подростки от 12 лет и взрослые. Коллажный воркшоп «Бумажное дело» даст возможность поразмышлять над собственным внутренним и внешним обликом и изобразить себя в технике коллажа. Можно захватить с собой распечатанные на бумаге селфи разных лет. Стоимость - 800 руб. 12+

7 января в «Рельсах» пройдёт мастер-класс для подростков и взрослых по скетчингу (техника рисования быстрых рисунков и иллюстраций). Его проведёт художник-иллюстратор Саша Сода. Пришедших познакомят с основами скетчинга, разными материалами и техниками. Уровень подготовки неважен. Стоимость - 800 руб. 12+

ТЕАТР КУКОЛ

Новогоднее представление «Здравствуй, ёлка! Здравствуй, Новый год!» 0+

Представление включает в себя новогодний спектакль «Звёздные мастера» по мотивам сказки Ирины Токмаковой и увлекательную часть с игровыми элементами для детей.

Цена билета - 350-400 руб. Участвует в проекте «Пушкинская карта».

2 и 6 января: 11:00, 13:30, 16:00.

7 января: 13:30, 16:00.

8 января: 11:00, 16:00.

Новогоднее представление «Новый год в Тридевятом царстве». 0+

Зрителей ждут известные персонажи русских народных сказок, Дед Мороз и Снегурочка и другие забавные герои. Представление включает в себя часть с игровыми элементами.

Цена билета - 350-400 руб. Участвует в проекте «Пушкинская карта».

3 и 4 января: 11:00, 13:30, 16:00.

«Конёк-Горбунок», спектакль в двух действиях по мотивам сказки Петра Ершова. 0+

Цена билета - 350-400 руб. Участвует в проекте «Пушкинская карта».

5 января: 11:00, 13:30, 16:00.

8 января: 16:00.

9 января: 11:00.

«Дары волхвов», марионеточный спектакль по мотивам новеллы О Генри. 6+

Спектакль рекомендован к семейному просмотру и детям старше 8 лет. Продолжительность спектакля - 60 минут.

Цена билета- 350-400 руб. Участвует в проекте «Пушкинская карта».

9 января: 16:00.

ФИЛАРМОНИЯ

Музыкальная сказка «Двенадцать месяцев» - удивительная новогодняя история с чудесами и превращениями по мотивам сказки Самуила Маршака. 0+

2-6 января: 11:00, 14:00.

7 января: 14:00.

8 января: 11:00.

Стоимость билетов - 500 руб.