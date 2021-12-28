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Общество28 декабря 2021 11:05

В Твери определили пять мест для запуска фейверков в Новый год

Праздничные площадки будут патрулировать правоохранительные органы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери определили пять мест для запуска салютов в Новый год

В Твери определили пять мест для запуска салютов в Новый год

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В администрации Твери состоялось заседание антитеррористической комиссии, посвященное подготовке к празднованию Нового года и Рождества Христова.

На заседании были определены пять территорий, на которых официально разрешили запуск фейверков. Это ландшафтный парк "Тьмака", сквер у памятника Афанасию Никитину (территория у воды), площадь Велико Тырново (перед МБУ ДЦ "Мир"), пос. Химинститута (площадь перед ДК "Синтетик") и проспект Ленина (сквер напротив ТГТУ).

На городских праздничных площадках будет проводиться регулярное патрулирование территорий.

Особое внимание контролирующих органов направлено на объекты торговли пиротехническими изделиями, подлежащими обязательной сертификации. В торговых точках проводятся регулярные рейды.