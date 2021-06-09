Форум «Сообщество» в Твери: Предложение передать нашему городу часть столичных функций общественность встретила аплодисментами

В Твери проходит форум "Сообщество". Фото: Александр ЖМУЛИН

Сегодня с утра холл бизнес-центра «Тверь», в народе больше известного как гостиница «рюмка», оккупировали активисты-общественники. Нет, речь идёт не о бурных протестах. Там открылся форум активных граждан «Сообщество». Он 9 и 10 июня проходит в Твери под эгидой Общественной палаты РФ.

Проводится он, кстати, с 2015 года. На этот раз "КП"-Тверь" является информационным партнером форума.

Наш символ на баннере. Фото: Александр ЖМУЛИН

Его программа обширна, как само наше общество. Затрагиваются самые разные проблемы и сферы: от регулирования пользования электросамокатами до практик общественного контроля в ЖКХ.

Собственно, словосочетание «общественный контроль» в целом и определяет тематику форума.

Он начался с того, что в холле «рюмки» выставили стенды с представлением тверских общественных практик.

В холле разместили стенды. Фото: Александр ЖМУЛИН

К примеру, там я заметил стенд с надписью «Доступный город, равные возможности». С этим у нас, как известно, далеко не все хорошо. Взять те же съезды для инвалидов-колясочников…

- К нам уже подходил представитель Общественной палаты России, обещал помочь в плане улучшения коммуникации между общественными организациями инвалидов и надзорными органами, - рассказал председатель Тверской областной общественной организации инвалидов-колясочников «Кристалл» Андрей Увиков. - Плюс ко всему мы пообщались с руководителем «Транспорта Верхневолжья», обменялись контактами, наметили темы для встречи.

Это особенно актуально в виду недавнего ужасного случая с наездом синего автобуса на инвалида-колясочника в Твери.

Затем началось пленарное заседание в кинозале бизнес-центра.

Участников и гостей приветствовал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он отметил важность того, что форум «Сообщество» каждый год меняет города:

- За последние пять-шесть лет мы практически не повторялись.

Владислав Гриб неожиданно вспомнил о борьбе Твери с Москвой за право быть столицей во времена Средневековья и выдал:

- Предлагаю всё же вернуть этому городу часть столичных функций. Я - совершенно серьёзно.

От москвича это прозвучало сильно.

Что интересно, публика, среди которой было немало столичных гостей, встретила его предложение аплодисментами.

Владислав Гриб неожиданно предложил вернуть Твери часть столичных функций. Фото: ОПРФ

- Хочу отметить, что в разных странах мира часть федеральных органов находятся не в столице. В этом есть плюсы: дешевле аренда, строится инфраструктура и так далее. Это может быть одной из задач по территориальному развитию, - объяснил свое предложение Владислав Гриб.

Затем очень много слов было сказано о важности и актуальности общественного контроля.

Председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок выделила три его инструмента в соцсфере.

Первый и главный, насколько я понял, это Координационный совет по нацпроектам и народосбережению при Общественной палате РФ.

- Именно общественники могут непредвзято оценить ситуацию и скорректировать, поднять эти проблемы на самый верх, - отметила Наталья.

Вторым инструментом, по её словам, является независимая оценка качества соцуслуг.

Третий элемент контроля - работа с обращениями граждан. Он позволяет услышать запросы от населения и решить их за максимально короткий срок.

Тут слово взяла зампред правительства региона — министр соцзащиты населения Тверской области Валентина Новикова.

- Общественные советы при исполнительных органах государственной власти Тверской области сформированы и активно работают. Всего - 28 советов. Нас критикуют, нам дают рекомендации, приносят положительные наработки других регионов, - заявила чиновница.

Всё тот же Владислав Гриб отметил, что в России есть уникальный закон об общественном контроле. Но есть проблема - нехватка кадров, низкий уровень правовой культуры.

- Задача на этот форум - мотивировать вас на изучение практики и законодательства, дать рекомендации и советы, а также толкнуть нашу общественность - ваших и наших соседей - к работе в сфере общественного контроля, - обратился к собравшимся замсекретаря ОП РФ.

Один совет по просьбе «КП»-Тверь» уже дала гражданам первый зампред Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Галина Дзюба. Чтобы лучше знать свои права в коммунальной сфере стоит обратиться к сайту Фонда реформирования ЖКХ, а также порталу НП «ЖКХ контроль». Пользуйтесь.

Пленарную открывающую сессию форума можно посмотреть здесь.

Программа доступна здесь.