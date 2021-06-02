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Происшествия2 июня 2021 13:32

В Твери инвалид-колясочник попал под автобус

ДТП произошло с Театром кукол
Авторы (2):
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Твери женщину-инвалида сбил и протащил автобус.

В Твери женщину-инвалида сбил и протащил автобус.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

По рассказам очевидцев, женщина на инвалидной коляске двигалась по проезжей части. Автобус №51, который поворачивал с проспекта Победы на Волоколамский проспект, сбил инвалида и протащил порядка пяти метров.

Инвалид пыталась дать задний ход, так как после наезда колесо электроколяски продолжило вращаться в обратном направлении.

Так говорят люди, которые стали свидетелями произошедшего. На месте находятся сотрудники полиция, МЧС и ГИБДД. Предположительно, у потерпевшей открытый перелом ноги.

Из-за аварии на Волоколамском проспекте образовалась пробка. Через некоторое время затор рассосался. «Скорая» с пострадавшей уехала.

Почему женщина в инвалидном кресле не заехала на тротуар – пока неизвестно. Подробности уточняются.