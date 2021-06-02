В Твери инвалид-колясочник попал под автобус

В Твери женщину-инвалида сбил и протащил автобус. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

По рассказам очевидцев, женщина на инвалидной коляске двигалась по проезжей части. Автобус №51, который поворачивал с проспекта Победы на Волоколамский проспект, сбил инвалида и протащил порядка пяти метров.

Инвалид пыталась дать задний ход, так как после наезда колесо электроколяски продолжило вращаться в обратном направлении.

Так говорят люди, которые стали свидетелями произошедшего. На месте находятся сотрудники полиция, МЧС и ГИБДД. Предположительно, у потерпевшей открытый перелом ноги.

Из-за аварии на Волоколамском проспекте образовалась пробка. Через некоторое время затор рассосался. «Скорая» с пострадавшей уехала.

Почему женщина в инвалидном кресле не заехала на тротуар – пока неизвестно. Подробности уточняются.