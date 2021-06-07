Недоступная среда: Инвалиды-колясочники в Твери передвигаются по проезжей части с риском для жизни

Работа над доступностью среды у нас, конечно, идёт. Но на практике инвалиды нередко оказываются в беспомощном положении даже в центре города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 июня в Твери на Волоколамском проспекте автобус сбил женщину на инвалидной коляске. Женщина ехала по проезжей части навстречу движению. Автобус № 51, который поворачивал с проспекта Победы на Волоколамский проспект, зацепил коляску и протащил её несколько метров.

Женщина получила травму - перелом ноги, хотя всё могло закончиться и хуже. Комментируя произошедшее, оператор пассажирского транспорта «Транспорт Верхневолжья» сообщил, что водитель, совершая манёвр поворота, физически не успел предотвратить наезд на внезапно оказавшуюся перед ним инвалидную коляску.

Автобус зацепил коляску и протащил её несколько метров. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

После этого печального происшествия остался вопрос: почему женщина-инвалид ехала по проезжей части, рискуя жизнью?

- Она ехала из офиса Фонда Соцстрахования, что на Ротмистрова. Оттуда выехать на Волоколамский проспект, минуя проезжую часть, инвалиду-колясочнику невозможно. Часть пути мы все едем там по проезжей части, заехать на тротуар просто негде, - объяснил «КП»-Тверь» председатель Тверской областной общественной организации инвалидов- колясочников «Кристалл» Андрей Увиков. - Я не могу сказать, по какой причине она оказалась на проезжей части именно там, так как ближе к месту этого ДТП один заезд на тротуар всё-таки есть. Вероятно, просто поехала дальше по дороге по инерции. К сожалению, в нашем городе так обстоят дела, что инвалиды-колясочники привыкли передвигаться по дорогам.

Корреспонденты «КП»-Тверь» попробовали проложить маршрут к Волоколамскому шоссе от офиса Фонда Соцстраха. Смело можно утверждать: без риска для жизни инвалид-колясочник действительно до Волоколамки не доберётся.

Трудности начинаются уже у самого фонда, на Ротмистрова, 31. Отъехать от здания в направлении Волоколамского шоссе по левой стороне, не переезжая дорогу, нельзя. Тротуара там просто-напросто нет. Перебраться на другую сторону дороги по зебре тоже проблематично: наплевав на инвалидов, мам с колясками и всех пешеходов, вместе взятых, кто-то припарковал авто вплотную к пешеходному переходу.

У Фонда Соцстрахования тротуара, ведущего в сторону Волоколамского шоссе, нет. А проезд по зебре на противоположный тротуар перекрыла чья-то машина. Фото: Виктория ТУШКОВА

Дальнейший путь описывать в деталях не будем, сценарий везде повторяется. Какую бы дорогу ни выбрал инвалид-колясочник: по улице Терещенко (мимо областной Госавтоинспекции) или по Ротмистрова (мимо офиса Росприроднадзора) - ситуация идентичная. Либо нет тротуара вообще, либо на нём отсутствуют съезды, либо сам тротуар находится в таком виде, что и здоровые ноги там можно запросто переломать.

И как отдельный вид насмешки - одиночные пандусные съезды, которые ведут инвалида в тупик. Заехав на тротуар и преодолев по нему метров сто, инвалид-колясочник выясняет, что никакого съезда на другом конце нет. Как спрыгивать на коляске с высоченного бордюрного камня? Несложно представить чувства человека, заехавшего в такую западню. А сколько их ещё по городу…

Поэтому неудивительно, что инвалиды ездят по автомобильным дорогам там, где другого выхода у них нет, или просто по привычке, выработанной годами таких поездок. Это, без преувеличения, реальный риск для жизни.

- Что там Ротмистрова? В самом центре города не проехать. На Капошвара - ни одного съезда. Аналогичная ситуация с Новоторжской и многими другими улицами, где можно ездить только по проезжей части, - говорит Андрей Увиков. - Это и сейчас, летом, страшно. А представьте, как мы ездим зимой? Когда большую часть дня темно, а обочины, по которым можно проехать, в снегу.

Съехав с тротуара недалеко от моста через Лазурь, инвалид будет вынужден ехать по проезжей части Волоколамского проспекта. На ближайшей сотне метров заездов на тротуар не будет. Фото: Виктория ТУШКОВА

Андрей Увиков отмечает, что работа над доступностью среды у нас в городе, конечно, идёт. Некоторые улицы и соцобъекты действительно становятся доступнее инвалидам. Но это пока лишь крохи. При этом немалая часть пандусов и съездов, которые были не так давно построены и приняты в эксплуатацию, не соответствует нормативам. Это ещё одна глобальная проблема.

Пандусный съезд с тротуара в идеале должен сходить на нет. Максимальное возвышение его края, которое допускает СНиП (строительные нормы и правила), - полтора сантиметра. При этом край очень многих съездов возвышается над поверхностью дороги гораздо сильнее. Сможет ли заехать на такой тротуар, например, женщина на инвалидной коляске, решают какие-то миллиметры.

Сделанное вопреки нормативам занижение тротуара проблему его доступности для инвалидов не решает. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Многие пандусы слишком крутые. Опять же не соответствуют принципам доступности, прописанным в СНиП. Это может быть не заметно глазу, но соответствие техническим правилам очень важно. На слишком крутой пандус не сможет заехать инвалид, который не может управлять положением своего тела. Тут нужно наклоняться вперёд. Если человек не в состоянии этого сделать, его коляска просто опрокинется, - объясняет Андрей Увиков.

По мнению председателя «Кристалла», выяснять, кто прав, а кто виноват в конкретном ДТП с женщиной-инвалидом, - это смотреть лишь в одну точку всеобъемлющей проблемы. Андрей Увиков, сам инвалид-колясочник, советует посмотреть на Тверь в целом. Сесть в инвалидную коляску и попробовать проехать хотя бы километр - тогда и вопросов, кто виноват и что с этим делать, больше не будет.