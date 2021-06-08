Вместо «зебры» – сварка: Жители Твери перелезают через ограду, которой перегородили тропу в микрорайон

В Твери люди лезут через забор, потому что проход заделали. Фото: Степан КАМЕНЕВ

XXI век, столица Верхневолжья, нахоженная тропа через железнодорожную ветку с Горбатки в «Юность» и нескончаемая вереница людей, перелезающих через забор...

Ещё 18 марта на улице Хромова заварили проход в заборе, где, как минимум 50 лет ходили через железнодорожные пути живущие в окрестностях люди. Ходили и те, кто держал путь к детской поликлинике на улице Артюхиной. Ходили и дети в бассейн, на занятия в кружки...

Поскольку тому, кто принимал решение заварить проход, было легче поставить на приказе закорючку, чем найти реальное решение, пешеходы продолжили ходить тем же путём, только теперь им приходится перелезать через ограду. За полчаса наблюдений 15 человек успешно одолели забор.

17 марта проход в заборе заварили. Фото: Инстаграм/Артём Харьковский.

– Пешеходного перехода нет, вот теперь проблема – приходится через забор лазить. Мы тут живём и там обходить – это, конечно, не дело, – указывая на близлежащую четырёхэтажку, поясняет тверичанка.

– Наверное, проще было бы пешеходный переход обустроить? – интересуюсь я мнением четы тверичан.

– Не хотят, – отвечает мужчина. Он также поясняет, что и СМИ наведывались, и представители одной из политических партий, работающих в регионе. – Да, сделаем-сделаем, поставим переход… Но вот прыгаем.

– Естественно, мы создаём бо льшую аварийность, пока перелезешь через этот забор… А раньше мы пропустим машины и потом переходим. На работу приходится ходить в брюках, потому что в юбке не перелезть, – подхватывает женщина. – Обходить метров 400 несподручно, времени нет.

На этом «переходе» уже сбили мужчину, одна часть машин пропустила его, он перебежал и попал прямо под такси на другой дороге.

Кто не представляет, о чём речь, рассказываем. Улица Хромова в районе Горбатого моста разрезается вдоль проезжей части однопутной железной дорогой. Так и идут две автомобильные дороги, а между ними железнодорожные пути. Рядом крупный жилой микрорайон. В районе улицы Паши Савельевой железная дорога покидает улицу.

На всём этом участке везде существовали стихийные переходы через дороги и рельсы. Но в районе Горбатки был самый оживлённый.

А 17 марта случилась трагедия с мужчиной, и уже на следующий день работники коммунальной службы заварили ту часть забора, которая смотрит на бывшее трамвайное кольцо.

Раньше – просто перебегали, теперь – перебегают и перелезают. Фото: Степан КАМЕНЕВ

На другой стороне, рядом с парковкой, забор обрывается. Там можно перебежать без «скачек с препятствиями».

– Вот бабушки ходят, где машины заворачивают, да, ходят. Где я лез, хоть видно, когда машина идёт, – пояснил рослый седовласый мужчина.

Те, кто не хочет перелезать через забор, перебегают со стороны бывшего трамвайного кольца до ограды и идут дальше по кромке, как вдоль минного поля. В том месте, где ограда заканчивается, поток машин, перпендикулярный железной дороге и идущий на Горбатый мост, особенно интенсивен. Шаг влево – и произойдёт непоправимое.

Я был свидетелем, как бабушка с тележкой прошла этот путь. К счастью, без происшествий. Напомним, недавно в Твери сбили инвалида-колясочника на пересечении проспекта Победы и Волоколамского. Но и физически крепкие люди рискуют оказаться под колёсами.

Ещё одна женщина тоже подчёркивает: пешеходный переход далеко.

– Очень востребованный переход был, – улыбается тверичанка. – Проход здесь, конечно, нужен. Поэтому все так и перелезаем…

Пешеходный переход есть, но он в 185 метрах от традиционной дороги жителей.

Если с тяжёлыми сумками или усталый с работы, то совсем неудобно.

Иду туда. Вроде всё нормально, но на переходе есть подъём, и пожилым людям и дамам на каблуках, скорее всего, подниматься несподручно. Особенно в гололёд.

Это та «зебра», до которой не все доходят. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Ну а когда шёл обратно, несмотря на то, что шёл по переходу, один из водителей проигнорировал меня и промчался прямо перед самым носом.

Чтобы понять всё до конца, я решил и сам перелезть через забор. Пока раздумывал, слева появилась машина, пришлось ускориться и перебежать дорогу, чтобы взгромоздиться на железную конструкцию. Да, в приличной одежде такие маневры совершать неудобно. А когда направлялся в обход, то и вовсе пришлось выглядывать из-за стоящей на стоянке «Газели». Так того и гляди – выбежишь и собьют…

В своём материале мы не оправдываем тех, кто перебегает дорогу, мы лишь пытаемся разобраться, почему нельзя обустроить «зебру» там, где она востребована, там, где люди привыкли ходить десятки лет и до нынешней власти. И после неё, уверены, продолжат ходить.