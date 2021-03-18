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Общество18 марта 2021 9:01

В Твери на улице Хромова заварили проход в заборе, где ходили через железнодорожные пути

Видео выложил в сеть раздосадованный тверичанин
Степан КАМЕНЕВ
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В Твери заварили забор в том месте, где люди сокращали путь. Фото: Инстаграм/Артём Харьковский.

Житель Твери Артем Харьковский выложил в свой инстаграм видео, на котором видно, что рабочие заделали проход в железном заборе в том месте, где люди переходили через рельсы. В посте он коротко написал: «Спасибо за нашу безопасность...».

На снятом видео Артем негодует, что теперь нельзя сократить путь по привычному пути.

– 400 метров до ближайшего пешеходного перехода. Бабушка с сумкой должна идти, – комментирует ситуацию за кадром автор ролика.