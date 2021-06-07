Набережная в центре Твери на выходные до конца лета станет пешеходной

В эти выходные набережную уже перекрывали ради фестиваля фитнеса. Фото: администрация Твери.

В Твери несколько последних (на данный момент) уикендов сопровождаются перекрытиями автодвижения на части центральных улиц. Однако теперь, как сообщила горадминистрация, некоторые улицы в выходные будут закрывать для машин в выходные на протяжении всего лета.

Отметим, что до этого перекрытия в центре города обычно были связаны с масштабными спортивными (реже - культурными) событиями.

К примеру, 5 июня в День защиты окружающей среды в городе из-за Зелёного Марафона на полдня закрывали для машин проезжую часть по набережной Афанасия Никитина между двумя мостами.

До этого, 30 мая, автодвижение было приостановлено до 14:00 опять же на набережной Афанасия Никитина на отрезке от Комсомольского проспекта до Петербургского шоссе и у храма Трёх исповедников. Также тогда перекрыли улицу Скворцова-Степанова на участке от Афанасия Никитина до Горького. В этот день Тверь во второй раз присоединилась к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег».

«КП»-Тверь» поинтересовалась у городской администрации, распространится ли на будущие летние выходные эта тенденция и не станет ли она еще более глобальной?

Мы как в воду глядели…

- В центре Твери по выходным дням будет организована общественная зона для пешеходов и велосипедистов. Временное ограничение движения и парковки автомобилей затронет набережную Степана Разина на участке от улицы Андрея Дементьева до Свободного переулка и по Свободному переулку до улицы Советской, - пришел ответ от администрации Твери.

В нем уточняется, что проезжая часть набережной летом по уикендам будет свободна как для пешеходов, так и и для любителей велопрогулок, катания на роликах и самокатах.

Объезд автомобилистов и парковка в выходные будет осуществляться в соответствии с установленными временными дорожными знаками.

Что касается остальных улиц, то там возможны временные перекрытия, но только опять же с какими-то крупными мероприятиями. Об этом горадминистрация будет извещать дополнительно и заранее.

Кстати, 5 и 6 июня набережная Степана Разина уже была перекрыта. Там прошел общегородской спортивный фестиваль «Движение» с бесплатными мастер-классами по стрейчингу, скандинавской ходьбе, силовым тренировкам. Были там и веселые старты для детей, и перетягивание каната для взрослых. Не обошлось и без танцев. В данном случае - спортивных.

С одной стороны всё это, конечно, здорово. Но с другой есть и нарекания. Так, в соцсетях уже комментарии, что из-за перекрытия проживающим в некоторых домах на Свободном переулке проблематично заехать во двор. Путь, якобы преграждают, преграждают бетонные блоки...

Далеко не все радостно воспринимают и в целом временные приостановки автодвижения на разные забеги или велопроезды. Особенно, когда люди уже давно пробежали, а перекрытия еще остаются. По словам очевидцев, такое было и на последнем забеге.