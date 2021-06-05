Часть центральной набережной Твери перекрыта из-за марафона

Участники марафона бегут по набережной в Твери. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

5 июня в День защиты окружающей среды в Твери проходит Зелёный Марафон, поддержанный областными и городскими властями. Бегают участники по проезжей части по набережной Афанасия Никитина между двумя мостами: Староволжским и Нововолжским. Поэтому эта часть трассы перекрыта для автомобилей.

Согласно расписанию, мероприятие продлится всю первую половину дня. Профессиональным спортсменам и любителям предложена дистанция – 4,2 км. Дети в возрасте 7-14 лет принимают участие в детском забеге (420 м). Также предусмотрена дистанция по скандинавской ходьбе (4,2 км) и инклюзивный забег.

Также в городе продолжается ремонт дорог: не проехать на участке набережной Степана Разина, что напротив Речного, ограничено движение на пересечении улиц Салтыкова-Щедрина и Крылова. При выборе путей обеда автомобилистам нужно это учитывать.

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