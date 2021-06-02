В Твери умерла главный режиссёр Театра драмы Вера Ефремова

В Твери умерла главреж Тверского драматического Вера Ефремова. Ей шёл 92 год... Фото: Ирина ТАРАСОВА

2 июня в социальных сетях появилось сообщение, что умерла народная артистка России, главный режиссёр Тверского академического театра драмы, народная артистка РСФСР Вера Ефремова.

Вера Андреевна возглавляла Тверской драматический с 1974 по 2020 год. Последние годы режиссёр сильно болела и не появлялась на публике, работая из дома.

В 2019 году в театре прошло яркое празднование 90-летия Веры Андреевны, а 10 ноября 2020 года её 91-й день рождения отмечали заочно.

Контракт с Верой Ефремовой закончился в январе 2021 года.

Вера Андреевна хорошо известна как талантливый театральный режиссёр, который поставил на сцене театра десятки спектаклей. Основной упор в своей работе она делала на русскую и зарубежную классику в репертуаре.

Вера Андреевна за работой. Фото: из архива Тверского театра драмы.

Одной из её визитных карточек был спектакль «Вишнёвый сад» по Чехову. В её режиссуре постановка пережила четыре редакции – 1975, 1984, 1991, 2000 годов. 27 мая ученик Веры Ефремовой Александр Павлишин представил новый спектакль по бессмертной пьесе.

Благодаря Вере Ефремовой в Тверском театре драмы появились щепкинские курсы для молодых артистов. Тогда он получил звание «академический».

Вера Андреевна помогла многим актёрам и актрисам найти себя в профессии, а также получить звание заслуженного или народного.

Большая часть артистов, работающих сейчас в театре, считают, что именно Вера Ефремова помогла им стать профессионалами. К 90-летию многие из них тепло отозвались о своей театральной «маме».

С любимыми артистами в горе и радости... Фото: из архива Тверского театра драмы.

Худрук и главреж радела о своей труппе. Благодаря ей, ласково называвшей артистов своими детьми, театр гастролировал во многих городах России и зарубежья, участвовал в фестивалях.

Вера Ефремова тяжело переживала кончину своего супруга, народного артиста РСФСР Александра Александровича Чуйкова. Он умер 23 сентября 2015 года. Вера Андреевна так и не смогла оправиться после потери дорогого человека...

Вера Ефремова с супругом Александром Чуйковым. Фото: из архива Тверского театра драмы.

Так уж получилось, корреспондент «КП»-Тверь» был последним из журналистов, который общался с Верой Андреевной. Случилось это по грустному поводу: говорили о кончине Олега Табакова, который считал Ефремову своей крёстной театральной мамой. Именно она подсказала будущему выдающемуся артисту выбрать театральную стезю.

А через много-много лет Табаков вспомнил, как у Веры Ефремовой пропали дорогие её сердцу серёжки и он, в благодарность за возвращение его к театру, преподнёс ей серьги с бриллиантами.

Вера Ефремова и Олег Табаков дружили. Фото: из архива Тверского театра драмы.

По предварительной информации, смерть Веры Ефремовой наступила от сердечной недостаточности. Похороны назначены на пятницу, 4 июня. Где пройдёт прощание – пока неизвестно.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Народная артистка России Вера Андреевна Ефремова (1929-2021). Родилась в Москве. Её мать была актрисой Московского театра имени Ермоловой (до войны) и Саратовского театра драмы имени Маркса (во время и после войны) Анна Веровская. Отец – заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской АССР, известный театральный режиссёр и педагог Андрей Ефремов. Бабушка – известный в России начала века драматург, написавшая восемь пьес, которые с большим успехом шли на сценах Малого и Александринского театров, Наталья Львовна Персиянинова-Рябова.

Вера Ефремова в юности. Фото: из архива Тверского театра драмы.

Закончив два высших образования, плодотворно поработала в театрах Саратова, Челябинска, Рязани, Калуги, Ульяновска. Но дольше всего – в Тверском театре драмы.

Среди известных её постановок: «Вишнёвый сад», «Анна Каренина», «Обрыв», «Мария Стюарт», «Варвары», «Маскарад», «Волки и овцы», «Поздняя любовь», «Сердце не камень». Вера Андреевна – мастер, подаривший театральной сцене более 150 спектаклей.