Через 10 дней в Тверском театре драмы представят новую редакцию «Вишнёвого сада»

27 мая в Тверском театре драмы представят новую редакцию «Вишнёвого сада». Фото: Тверской театр драмы/Сергей Борецкий.

27 мая на закрытии театрального сезона один раз покажут новую постановку, которая анонсирована как «главная премьера юбилейного театрального года» в храме Мельпомены. «Вишнёвый сад» в Тверском театре драмы переживает пятую редакцию, как сейчас принято указывать в пресс-материалах учреждения – «перезагрузку». Возрастное ограничение – «16+».

На данный момент новой информации о том, как идёт репетиционный процесс, кроме записи радиоэфира с исполнителями второстепенных ролей, не появляется. На официальной сайте Тверского драматического есть афиша, список артистов и краткая аннотация.

По информации «КП»-Тверь», полученной от источника, близкого к театру, в спектакле могут быть и музыкальные номера. Так ли это – узнаем на премьерном показе.