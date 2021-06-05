Коронавирус в Твери, последние новости на 5 июня 2021: уничтожение памп-трассы для экстремалов и трамваи, которые власти все же будут возрождать

Разрушенная мама-трасса и стенд Тверской области на форуме в Питере. Фото: ПТО, ВК/Тверь ВКонтакте/Даниил Хитров

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 5 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 42 447 случаев заражения COVID-19 (+75 за сутки).

Выздоровели 39 739 жителей региона (+96 за сутки).

Изолированы 1649 больных (-26).

Умерли 1062 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 797 заболевших (+16 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3078 (+6),

Ржев – 2325 (+3),

Вышневолоцкий городской округ – 2248 (+8),

Калининский район – 1751 (0),

Кимры – 1671 (+6),

Торжок – 1653 (+1),

Бологовский район – 1069 (0). Прививку от коронавируса сделали 136 197 жителей Тверской области, за последние сутки – 1 547 человек.

Графика: Яндекс

4 июня в сетях появились фотографии разрушенной площадкой для экстремалов в Твери. Той самой памп-трассы, где 11 мая погиб 16-летний подросток, катавшийся без шлема на велосипеде. По поводу случившегося возбудили уголовное дело, которое находится в производстве.

Судя по сломанным деревьям, можно предположить, что единственную в регионе памп-трассу, которая существовала нелегально, сравняли тяжёлой техникой. К примеру, экскаваторами. Как писала «Комсомолка», трасса для катания на велосипедах, самокатах и т.д. существовала около 15 лет. Занимались ею энтузиасты.

Такой памп-трасса была сразу после трагедии. Фото: Виктория ТУШКОВА

В сетях люди негодуют, а официальные власти не дают никаких комментариев по поводу сноса трассы.

В Питере продолжается экономический форум. Участие в нем принимает и делегация от Тверской области.

4 июня губернатор Игорь Руденя и президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев подписали соглашение о взаимодействии по вопросам развития и модернизации транспорта общего пользования в Тверской области. Что интересно, в этом соглашении, согласно информации от региональной пресс-службы, есть пункт о трамваях.

- В Тверской агломерации с 2020 года успешно работает современная модель пассажирских перевозок. Также мы планируем уже в этом году начать реализацию проекта по модернизации трамвайного движения в городе Твери, - сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что у компании «Трансмашхолдинг» есть и успешный опыт участия в подобных проектах, и заводы (в том числе в Тверской области), где делают трамваи последнего поколения.

Напомним, что в Твери трамвайное движение отсутствует с осени 2018 года.

При этом в тверской агломерации с 2020 года внедрена новая модель пассажирских перевозок - курсируют 471 синих автобус "Транспорта Верхневолжья".

Графика: ПТО

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