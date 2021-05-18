Жара в Твери побила 115-летний температурный рекорд: на пляже людно и мороженое за 240 рублей

Жара в Твери побила 115-летний температурный рекорд, днём было +31. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери, по данным Гидрометцентра, максимальная температура 18 мая была зафиксирована 115 лет назад в 1906 году – 29 градусов. Сегодня установлен новый рекорд. По состоянию на 15:00 в областном центре воздух прогрелся до +31, ну а на солнце все +40. Кстати, минимальная температура наблюдалась в нашем городе 18 мая 1911 года: -2 градуса.

Уже стартовал сезон отпусков, и часть тверичан переместилась поближе к воде – фонтанам или берегам рек. И даже открыли купальный сезон.

А в сквере героев Чернобыля около мечети гуляют мамочки с колясками. Здесь прохладно, поэтому заняты почти все скамейки. Вода в фонтане ледяная, плавающего мусора не видно. Рядом клумба с тюльпанами. После солнцепёка в сквере кажется довольно свежо.

Ольга часто выходит гулять с коляской в Сквер героев Чернобыля. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Да, тут в тенёчке или у фонтана ещё ничего… Не люблю такую погоду, особенно когда находишься в городе, а не на природе. Я тут недалеко живу, с коляской выхожу гулять в сквер, – рассказала молодая мама Ольга.

Владимир, возрастной мужчина с палочкой, тоже часто гуляет в этом сквере. Удивляется, что ещё вчера утром выходил в пиджаке, а теперь можно гулять в футболке.

– Такую жару переношу нормально. У нас тут хорошо: ветер с Волги дует, красота! – поделился тверичанин.

Горожане освежаются у фонтанов. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Ветер 18 мая, и правда, дул ощутимый. Несмотря на палящее солнце, ощущалось свежее дуновение. Приехав на городской пляж, убедился, что народ уже вовсю загорает.

Люди грелись на песочке в одиночку и с детьми. Одна женщина выходила из воды и обтиралась полотенцем. Как известно, качество воды в Волге оставляет желать лучшего, но внезапная жара подтолкнула горожан к купанию в находящихся поблизости водоёмах.

Прямо напротив центрального входа на пляж на всех скамейках сидели-лежали полуобнажённые мужчины и женщины и грелись на солнышке. Одна женщина даже от удовольствия задремала. Ещё бы: после двух недель дождей и пронизывающей прохлады вдруг привалило тепло, да не просто тепло, а аномальное. Вот народ и пользуется что есть мочи.

Никита готов тренироваться в любую погоду. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Неподалёку на спортплощадке занимались любители активного отдыха. Парень Никита отжимался, поигрывая мускулами. После зимы он захотел немного загореть и продолжить тренировки.

– Обычно в зале занимаюсь, а тут солнышко выглянуло. Шёл мимо и решил позаниматься. Всем, кто тренируется в жару, советую больше пить воды, не забывать надевать головной убор. 17 лет играл в хоккей, потом закончил, но привычка поддерживать себя в форме осталась, – рассказал Никита.

В такую погоду, конечно, не хочется напрягаться. А вот поесть мороженого - оптимальная возможность освежиться. В торговой точке рядом с входом на пляж попробовал большой шарик со вкусом манго. Граммов 200, наверное. Вышло на 240 рублей! Неслабо.

Мороженое. Вкусно, но дороговато... Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Вчера за весь день на 15 тысяч мороженого продала, могла бы и дольше торговать, если бы не проблемы с оборудованием. Напитки тоже сегодня привезут, – поделилась девушка за прилавком.

Воду, 0,5 литра, я купил неподалёку за 50 рублей. Цена адекватная.

На пересечении Трёхсвятской и Радищева тоже продавалось недешёвое мороженое. Палаток с квасом нигде не заметил.

В Парке Победы пышно цветут яблони. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Ещё одной точкой отдыха горожан, куда я заглянул, стал парк Победы. Народу много. Два человека даже загорали, не стесняясь на газоне под яблонями.

В этом году в парке открыли прокат лодок и катамаранов. Правда, в 12:10 никого из организаторов рядом не было, покататься не удалось. Прайс на прогулку от 30 минут до часа варьируется от 200 до 400 рублей.

Но многие отдыхающие просто сидели на лавочках и беседовали, угощаясь мороженым или напитками.

Была бы лодка, мы б уплыли с тобой... Фото: Степан КАМЕНЕВ

По сравнению с ситуацией несколько дней назад ветер, разгуливающий по городу, не поднимал много пыли. Во всяком случае, я с таким сегодня не столкнулся, да и мои собеседники не жаловались на эту проблему. По поводу влажной уборки дорог в Твери пока информации не появлялось, и поливальные машины на дорогах не попадались.

А вот на коронавирусные ограничения, к сожалению, обращают внимание не все. Гуляющие разделились на два лагеря: тех, кто всё так же соблюдает масочный режим, и тех, кто снял защитную маску из-за жары. «Комсомолка» уже писала, что коронавирус, который никуда не делся, передаётся воздушно-капельным путём, а также воздушно-пылевым. Так что маска эффективно может защитить, если вы ещё не привились.

Согласно прогнозам метеорологов, в среду температура воздуха в Твери ещё будет выше обычной майской нормы в +12 градусов, т.е. +28…+29, но уже с грозой. В четверг дышать станет полегче, ожидается +23, а к выходным и вовсе может похолодать до +20.