Ливневый дождь и град могут пройти в западных районах Тверской области

О дожде и грозах предупреждает МЧС Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 18 мая в западных районах Верхневолжья ожидаются гроза, ливневой дождь, град.

Юго-восточный ветер усилится до 12-17 м/с. Будьте внимательны и осторожны.

Вместе с тем, по данным синоптиков в Тверской области 18 мая побит температурный рекорд 1906 года. Тогда воздух прогрелся до 29,6 градусов, а сегодня термометры показали +30.

С 19 мая в регионе ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха +28 градусов днем, +11... +16 ночью.