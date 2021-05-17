Нетипичная для мая жара пришла в наш регион

Нетипичная для мая жара пришла в Тверскую область. Фото: Александр Сорокин.

По данным Тверьгидрометцентра, с 17 по 20 мая температура воздуха днём прогреется до +28…+29 градусов. Значит, на солнце будет все +40! Как же спастись от жары в «коронавирусный период»? Стоит ли ходить без масок тем, кто сделал прививку, чтобы лицо не так потело?

ЖАРКИЙ ПРОГНОЗ

В Тверьгидрометцентре предупредили, что в ближайшие трое суток тверичан ожидает аномальная жара.

– Больше это пугает с той точки зрения, что в нескольких районах Тверской области повышенная влажность и это может нанести вред сельскому хозяйству, – прокомментировала руководитель метеорологической службы Тверской области Татьяна Зимина.

Кроме того, у метеорологов термин «жара» применяется только к температуре воздуха после +30 градусов. Но если не вдаваться в терминологические нюансы, то понятно: первая декада мая была аномально холодной, а сейчас аномально тепло. Ведь среднемесячная температура последнего весеннего месяца: +12.

– Да, сейчас будет жарко, но к концу недели, включая выходные, уже прогнозируется понижение температуры довольно-таки приличное. В дневные часы может быть не больше +12 градусов, – спрогнозировала Татьяна Юрьевна.

СКРЫТАЯ УГРОЗА

На многих улицах Твери скопился смёт, а по-русски – оставшийся после зимы песок и засохшая грязь вдоль проезжей части и тротуаров. При сильных порывах ветра сейчас поднимается настоящая песчаная буря. Жара только усугубит ситуацию.

Таким песком обильно выстланы улицы Озёрная, Склизкова, Фадеева, пешеходная и велодорожка на Петербургском шоссе на отрезке от пляжа до Тверского вагоностроительного завода, улицы Паши Савельевой, Тамары Ильиной и т.д. У каждого тверичанина, уверены, есть свой список.

Теперь слово за коммунальными службами.

В пресс-службе Твери прокомментировали, что муниципальные власти о проблеме знают. Убирать улицы города продолжат регулярно.

– Составлен график уборки смёта в городе. Каждую ночь дорожники будут убирать его как минимум в трёх точках. В эту ночь как раз займутся уборкой улицы Озёрной, – разъяснили в пресс-службе администрации Твери.

А вот без масок ходить нельзя. Пандемия коронавируса продолжается, и расслабляться рано. Даже тем, кто сделал прививку.

– Нет абсолютно доказанных причин маску не носить. Маска снижает вирусную нагрузку. Напомню, что вакцинация – это превентивная мера. Лекарства от коронавируса нет, и в ближайшее время вряд ли появится. Мы боремся с симптомами, ведь это аутоиммунное заболевание, – прокомментировал член Общественной палаты Тверской области, член рабочей группы по демографической политике и здравоохранению, врач Игорь Алышев. – Мы примерно знаем рычаги, какие процессы запускаются, примерно знаем, как их остановить…

Игорь Вячеславович и сам работал в «красной зоне», он понимает всю серьёзность заболевания. На вопрос про пыль на улицах он отвечает лаконично и убедительно:

– На сегодняшний день известно два пути распространения вируса – воздушно-капельный и как раз воздушно-пылевой.

СВЕЖЕЕ РЕШЕНИЕ

В жаркую погоду больше всего рискуют перегреться пожилые люди и дети. Это не только вызовет кратковременное ухудшение самочувствия, но и обострит хронические заболевания.

Главное правило: не рекомендуется находиться долго на солнце. На голову лучше надевать кепку, панаму, шляпу или любой другой убор, одежда должна быть светлых тонов, без тугого ворота. Можно, не стесняясь, открыть зонтик, если будет сильно напекать голову.

Чтобы восполнить недостаток калорий, в такую погоду лучше есть рыбу или морепродукты. Жирная пища может только навредить. Стоит также внимательно смотреть на срок годности.

Норма потребления воды в жару может увеличиваться. Напомним, ежедневно, по рекомендации медиков, человек должен выпивать 1,5 литра воды для оптимального обмена веществ в организме. Полезен также прохладный душ, главное – не переусердствовать.

Дома желательно включить кондиционер или вентилятор. Может помочь почувствовать прохладу и свежесть увлажнителя воздуха.

Сезон купания ещё не наступил, но отдельные горячие головы наверняка полезут в воду. Напомним, в черте города Роспотребнадзор обычно настоятельно не рекомендует купаться из-за плохих анализов воды. В этом году результаты проб воды пока не публиковали.