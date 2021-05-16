Коронавирус в Твери, последние новости на 16 мая 2021: В Осташкове воруют цветы посаженные детьми, а под Тверью выпадает град размером с перепелиное яйцо

Веяние времени: град и кража растений. Фото: VK/Подслушано у водителей. Тверь/Николай Бунчук и VK/&&& ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА&&& ОСТАШКОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 16 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 40 958 случаев заражения COVID-19 (+76 за сутки).

Выздоровели 38 630 жителей региона (+38 за сутки).

Изолированы 1368 больных (+36).

Умерли 960 человек (+2).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 284 заболевших (+26 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2958 (+16),

Ржев - 2247 (+7),

Вышневолоцкий городской округ - 2184 (+2),

Калининский район - 1699 (+3),

Торжок - 1624 (+5),

Кимры - 1617 (0),

Бологовский район - 1036 (0).

Данные про течению коронавируса в Тверской области. Фото: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 119 791 человек. На утро 16 мая привито 983 человека.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

Камеры наблюдения зафиксировали несколько краж растений, высаженных на улицах. Вопиющий случай произошёл в Осташкове. Две женщины, вооружившись шанцевым инструментом, методично выкопали посаженные детьми и преподавателями цветы на клумбе возле Дома детского творчества.

А в Кимрах, например, так вообще, опять же две женщины попытались вырыть растущие на газоне туи. И там женщины подготовились изрядно, прихватив на дело штыковые лопаты.

Под Тверью, из-за резкого перепада температуры с холода не тепло, произошло то, что обещали метеорологи — гроза со шквалистым ветром. Да не просто гроза, а гроза с обильным выпадением града. Град крупный, местами он достигал размера перепелиного яйца — до двух сантиметров.