Коронавирус в Твери, последние новости на 16 мая 2021: В Осташкове воруют цветы посаженные детьми, а под Тверью выпадает град размером с перепелиное яйцо

Веяние времени: град и кража растений. Фото: VK/Подслушано у водителей. Тверь/Николай Бунчук и VK/&&& ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА&&& ОСТАШКОВ
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 16 мая 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 40 958 случаев заражения COVID-19 (+76 за сутки).
Выздоровели 38 630 жителей региона (+38 за сутки).
Изолированы 1368 больных (+36).
Умерли 960 человек (+2).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 284 заболевших (+26 за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:
Конаковский район - 2958 (+16),
Ржев - 2247 (+7),
Вышневолоцкий городской округ - 2184 (+2),
Калининский район - 1699 (+3),
Торжок - 1624 (+5),
Кимры - 1617 (0),
Бологовский район - 1036 (0).
Данные про течению коронавируса в Тверской области. Фото: Яндекс
В Тверской области прививку от коронавируса сделали 119 791 человек. На утро 16 мая привито 983 человека.
В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.
Камеры наблюдения зафиксировали несколько краж растений, высаженных на улицах. Вопиющий случай произошёл в Осташкове. Две женщины, вооружившись шанцевым инструментом, методично выкопали посаженные детьми и преподавателями цветы на клумбе возле Дома детского творчества.
А в Кимрах, например, так вообще, опять же две женщины попытались вырыть растущие на газоне туи. И там женщины подготовились изрядно, прихватив на дело штыковые лопаты.
Под Тверью, из-за резкого перепада температуры с холода не тепло, произошло то, что обещали метеорологи — гроза со шквалистым ветром. Да не просто гроза, а гроза с обильным выпадением града. Град крупный, местами он достигал размера перепелиного яйца — до двух сантиметров.
Данные оперштаба.