Вот такой град выпал в Тверской области. Фото: VK/Подслушано у водителей. Тверь/Николай Бунчук.

Крупный град выпал в пригороде Твери. Сообщения об этом поступают из Калининского района.

Удар града был хоть кратковременный, но внушительный. Грозовой фронт, задев Тверь краем, накрыл юг и запад Калининского района, восток Старицкого района.

Шквалистое усиление ветра, гроза со всеми сопутствующими явлениями, ожидались в связи с идущим резким потеплением, которое пришло в регион и усилится на следующей неделе.

Сообщения о пострадавших от града и ветра пока не поступают. Но вот цветущие растения, особенно фруктовые деревья, могли получить существенный ущерб.

- Атмосфера уже достаточно нагрелась, а значит, почти каждый день нас ожидают дожди с грозами, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова ещё в прошлый четверг - Но и солнце тоже будет светить!

Виной таких капризов природы стало глобальное потепление.

- В нашей полосе по сравнению с прошлым веком стало теплее примерно на один градус. И вероятность гроз от этого выросла на 12%! - говорит Наталья Сердитова. - Вот так себя проявляет глобальное потепление.

Так что — готовьтесь к ещё более экстремальным проявлениям погоды. Но не в ближайшие дни.