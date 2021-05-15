В Осташкове воровки украли посаженные детьми цветы

Кража растений в Осташкове и Кимрах вошла в моду. Фото: VK/&&& ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА&&& ОСТАШКОВ и Подслушано Кимры.

Осташковский Дом детского творчества на своей страничке в соцсети выложил пост боли и возмущения.

«Клумбу, любовно сделанную руками детей и педагогов, варварски оборвали две горожанки. Мы стараемся украсить нашу территорию, привнести прекрасное в жизнь нашего города. И что мы получаем в ответ?! Обращаемся к вам, участники группы, вам знакомы эти люди? Хотелось бы знать имена «героев», - пишут модераторы группы.

Удалось ли найти злоумышленников, пока информации об этом в группе нет, но есть выложенное видео преступления.

Видно, как две женщины целенаправленно пришли к клумбам, с любовно высаженными руками детей и педагогов цветами, и хладнокровно выкопали растения.

Судя по всему, они это решили высадить у себя на даче или на участке.

Похожая история произошла и в Кимрах.

Там две женщины пытались выкопать городские туи, растущие на газоне возле дороги. Видео об этом опубликовано в группе «Подслушано Кимры».

Женщины усердно копают, затем слышен отдалённый лай собаки. Это-то, по всей видимости, их и спугнуло.

Но это женщин не остановило: «Дальше они пошли выкапывать туи к Дикси», - пишет автор видео.