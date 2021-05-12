«Мне приснилось, что в театре в Твери снова поставят «Вишнёвый сад»: Народная артистка России Наина Хонина рассказала о вещем сне

В юбилей народная артистка России Наина Хонина пообщалась с журналистами и отправилась на сцену. Фото: Сергей Самцов.

12 мая народная артистка России Наина Хонина отметила 80-й юбилей и уже 61-й год она служит на сцене Тверского академического театра драмы. В день рождения Наина Владимировна сыграла роль бабушки в ироничном детективе «Восемь любящих женщин». Актриса полна творческой энергии и с радостью говорит о прошлых ролях, а за спиной у неё их более 140.

Наина Хонина одарена многими талантами. Помимо того, что она играет на сцене, актриса ещё пишет стихи и прозу, публикуется.

Будучи давно знакомым с Наиной Владимировной, всё время удивлялся её проницательности. Однажды на худсовете театра она рассказала, что ей приснилось, будто в Тверском драматическом снова поставили чеховский «Вишнёвый сад». С 1975 года спектакль пережил четыре редакции и был снят с репертуара в 2015 году.

В марте 2020 года, когда в театре готовилась очередная премьера Наина Хонина на художественном совете рассказала о том, что в её сне в новом «Вишнёвом саде» роль Раневской исполняет Дарья Плавинская.

Сон оказался в руку. 27 мая тверской зритель увидит «Вишнёвый сад», режиссёром-постановщиком которого выступил Александр Павлишин.

Наина Владимировна рассказала, что видела вещий сон про новый спектакль «Вишнёвый сад». Фото: Сергей Самцов.

– Прямо сон был с распределением ролей, – вспоминает Наина Хонина, которая и сама когда-то играла в «Вишнёвом саде» – и Варю, и Шарлотту Ивановну. – Рада, что сон сбылся.

А вот нынешнего исполнителя роли богатого купца Ермолая Лопахина Тараса Кузьмина именно Наина Владимировна вывела на сцену за руку. И в прямом, и в переносном смысле. Они вместе играли в спектакле «Любовь пани Конти», в котором Наина Хонина исполняла главную роль, а Тарас Николаевич был таксистом, который провожал её под руку от машины до дома.

– Наина Владимировна в прекрасной форме, я желаю ей прекрасного спектакля, – поздравил юбиляра забежавший в театральную гостиную Тарас Кузьмин и обнял своего старшего наставника.

Также Наина Хонина преподавала сценическую речь у Тараса Николаевича, когда он учился на тверском курсе Щепкинского училища. Так, можно сказать, ведущий актёр театра приобрёл свой голос.

К слову, Тарас Кузьмин в 2019 году выступил режиссёром постановки «Встреча» по пьесе «Кухня с ангелами» Натальи Серовой. Наина Хонина исполнила главную роль в этом спектакле, а коллега стал 34-м по счёту режиссёром в её творческой жизни.

Варвара Капитоновна – «Вечно живые» (2017). Фото: из архива Тверского театра драмы/Наталья Капралова.

И вдохновение на работу всё также не покидает актрису. Во время вынужденного простоя театра с марта по август 2020 года мы созванивались с Наиной Владимировной, и она читала свои стихи, записывала видеопослания для зрителей. Исполнительница искренне жаловалась, что коронавирус разделил её со зрителями.

На встрече, посвящённой праздничной дате, не мог не спросить про тот самый злосчастный вирус, с которым борются до сих пор.

– Я не делала прививку, так как переболела ковидом. Конечно, в лёгкой форме, – поделилась народная артистка.

Во время общения с журналистами юбиляр с радостью вспоминала, как выбрала свою судьбу («В театр, говорят, уходят, как в монастырь – навсегда»), приехав в 1960 году в Калининский драматический театр. Вспомнила, как каждый раз здоровается с храмом Мельпомены, переступая порог служебного входа: «Здравствуй, родной!».

И как поклонники дарили цветы, спустя несколько лет после премьеры, и про то, что любимые её героини в финале действа умирали на сцене.

Мария Стюарт – «Мария Стюарт» (1981). Фото: сайт Виртуального музея Тверского театра драмы.

– Да, я уже раз десять умирала на сцене, а вот сижу перед вами, – хитро улыбается Наина Владимировна.

Слушать её приятно, а задавать вопросы хочется бесконечно. Но многие малоизвестные факты биографии уже не такие малоизвестные. К примеру, то, что именно Наина Хонина играла Надю Шевелёву в спектакле по пьесе Рязанова и Багинского «Однажды в новогоднюю ночь», который на киноэкране стал фильмом «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Но мне в голову приходят более личные воспоминания. В 2005 году мне как тогдашнему артисту театра-студии «Мистерия» выпала честь несколько сезонов играть на одной сцене с Наиной Хониной в спектакле по Симонову «Так и будет». Я исполнял роль «сына полка» Вани Шполянского. И вот тогда на себе почувствовал, что значит сила актёрского мастерства.

Даже во время репетиций Наина Владимировна выкладывалась на полную. Если уж она говорила, что пора идти мыться, то перечить её тону никак не хотелось, если на глазах её выступали слёзы, то это тоже была неподдельная эмоция. В общем, часто говорят такие штампы, как «жить на сцене» и «полностью перевоплощаться». Вот это был именно тот случай. На сценической площадке действительно была не Наина Хонина, а другой человек. Поразительное умение и владение техникой Станиславского. Что ж, не мне об этом говорить, но таковы мои впечатления. И чувство благодарности к человеку, у которого есть, чему поучиться.

Тётя Саша – «Так и будет» (2005). Фото: архив Тверского театра драмы.

Что остаётся добавить... Такие люди как Наина Хонина действительно привносят в судьбы других светлые моменты. Долгих лет жизни народной артистке и замечательному человеку!

СПРАВКА «КП»-ТВЕРЬ»

Наина Владимировна Хонина, народная артистка России. Родилась в Свердловске. Работала в Амурском областном драматическом театре (1958). Окончила Калининский филиал школы-студии МХАТ в 1966 году. С 1960 года в труппе Тверского театра драмы. Сыграла более 140 ролей.

Лауреат и дипломант всесоюзных и всероссийских театральных фестивалей и премий. В 1972 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ, в 1988 году – звание народной артистки РФ. Автор спектакля «А потом была жизнь» по пьесе Чапека «Мать». Была доцентом Тверского курса Высшего театрального училища имени Щепкина.

Автор книг «Oнa была актрисою...» (1998) и «Богема (Провинциалы)» (2001), сборника стихов «В то лето, в таком-то году…: Актриса в гриме и без грима» (2002). Кавалер ордена «Дружбы» (1996).

Почетный гражданин Твери (2009). Премия губернатора Тверской области «За долголетнее плодотворное служение отечественной культуре» (2017).