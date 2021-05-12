В Твери поздравляют с 80-летием народную артистку РФ Наину Хонину

Наина Владимировна за 60 лет на сцене прожила больше 140 ролей, «поменяла» больше 35 мужей, «освоила» десятки профессий... Фото: ТОАТД

Актриса Тверского областного академического театра драмы, народная артистка РФ Наина Хонина встретит юбилей на родных подмостках. Она сыграет в спектакле «Восемь любящих женщин», который начнется в 18.30. Наине Владимировне - 80 лет.

С юбилеем замечательную актрису поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Духовная чуткость и высокое мастерство стали залогом Вашего профессионального успеха и зрительского признания. Ваш вдохновенный труд способствует укреплению в обществе гуманистических ценностей, сохранению и преемственности многовековых традиций отечественной театральной культуры, - отмечено в поздравлении от имени главы региона.

Наина Владимировна родилась в 1941 году в театральной семье в Свердловске (ныне - Екатеринбург). Окончила Калининский филиал школы-студии МХАТ. С 1960 года играет на тверской сцене.

Наина Хонина прожила в тверском театре больше 140 ролей, «поменяла» больше 35 мужей, «освоила» десятки профессий...

И продолжает играть...