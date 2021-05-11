На памп-треке в Твери погиб подросток-велосипедист

Подросток погиб, катаясь на велосипеде Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

ЧП произошло 11 мая в Твери. 16-летний подросток катался без шлема на горном велосипеде на памп-треке на Центральном стадионе, неправильно выбрал скорость, опрокинулся, ударился головой и скончался на месте происшествия.

Прокуратура проводит проверку причин и условий произошедшего несчастного случая.

- Будет дана оценка исполнению родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также соблюдению требований федерального законодательства при организации и эксплуатации объекта предназначенного для катания на горных велосипедах, - сообщили в ведомстве.

Также Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится процессуальная проверка по факту смерти несовершеннолетнего.

На месте происшествия работают следователи и полиция. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.