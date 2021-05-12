По факту гибели 16-летнего подростка-велосипедиста на памп-треке в Твери возбудили уголовное дело

В Твери возбудили уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего велосипедиста на памп-треке. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери Московский отдел СУ СК по Тверской области возбудил уголовное дело по факту гибели 16-летнего велосипедиста на площадке для трюков около Центрального стадиона. Трагедия произошла вечером 11 мая.

По данным следствия, юный тверичанин катался на памп-треке для велосипедистов со своими друзьями, также несовершеннолетними. Во время прохождения трассы подросток не справился с управлением и упал, ударившись головой о землю. От полученной травмы он умер на месте.

Изучив подробности произошедшего, следователи возбудили уголовное дело. Идёт расследование.