«Собрала рюкзаки еще в декабре. Так и стоят»: 79-летняя Юлия Михайлюк о карантине и несостоявшемся 25-ом велопутешествии

Середина мая для тверской 79-летней велосипедистки Юлии Михайлюк – это традиционное время начала путешествий. В этом году, кстати, должно было состояться юбилейное, 25-ое. Однако вирус, самоизоляция и закрытые границы ряда регионов все планы изменили. Это я и узнаю из разговора с Юлией Ивановной. Правда, дозвониться до нее было не так -просто, и я уж подумала, что отважная спортсменка нашла объездные пути и уже крутит педали где-то по бескрайним полям России. О своих предположениях и говорю ей после того, как она взяла трубку.

- Нет, что вы, Ирина… - смеется она - Я законопослушный человек, сижу дома на самоизоляции. Хотя, признаюсь, завидую, тем, у кого её нет. Поехать никуда не решились, не хочется, чтобы остановили и отправили на две недели на карантин. Хотя вроде чувствую себя отлично. Эх, жаль, рюкзаки простаивают. Я бы уехала хоть сейчас.

Оказывается, их Юлия Михайлюк собрала четыре месяца назад, еще в декабре. У нее там даже сухой паек до сих пор лежит, и она его не вкладывает. А вдруг все раз, и закончится! Тогда медлить точно будет нельзя.

Кстати, в этом году путешествие должно было быть масштабным (впрочем, когда оно не такое). Юбилей же – вот уже 25 лет (с 1995 года) наша землячка колесит по миру. Плюс, другая важная дата – 75-летие Великой Победы. В этом году Юлия Михайлюк планировала доехать до Магадана. А оттуда махнуть на Аляску.

Карта путешествий в этом году должна была пополниться флажками на Магадане и АляскеФото: Ирина ТАРАСОВА

- Но Магадан меня словно не пускает. Причем второй раз. В 2011 году была такая попытка. Я доехала до Якутска, переправилась на пароме через Лену, а потом много шла пешком. И так как там очень плохие дороги и очень много пыли, то я испугалась и вернулась снова в Якутск. А теперь жалею об этом. Ну и пусть, что тогда я не успевала на рекорд, надо было идти и дальше пешком. Тем более, что дорога там, как была, так и осталась, ничего за эти девять лет не изменилось.

Так что из-за коронавируса Магадан в этом году отменяется. «Надо было раньше выезжать в первых числах апреля, чтобы добраться туда до холодов. Я ведь еще хотела объехать сибирские реки. Теперь уже поздно», - вздыхает моя собеседница и признается, - Я, конечно, расстроилась, часто сама себя успокаиваю. С другой стороны, наверное, сейчас лучше переждать какое-то время, что я сейчас и делаю. Если что-то изменится, то может в июле поеду куда-нибудь. Например, я не была на Горном Алтае. К тому же, я не молодею… Неизвестно еще, что через год будет.

Впрочем, пока Юлия Михайлюк ждет благоприятных прогнозов, сложа руки тоже не сидит. Наводит порядок в своем садике камней и цветов, который называет своей отдушиной, катается по области на велосипеде (разминаться-то надо) и старается не думать о плохом. Кстати, с этой целью она завела Инстаграм.

- Меня так застыдили люди, что я свои фотографии нигде выкладываю, что я купила новый телефон и стала практически блогером. Благо, что время у меня появилось. Выкладываю теперь снимки, которые мне нравятся, хочу, чтобы люди видели красоту России.