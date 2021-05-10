В новой городской схеме торговых объектов Твери газетных киосков опять стало меньше

Под газетные киоски, торгующие свежей прессой, в Твери выделено 55 мест.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Власти Твери приняли новое постановление «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери». Нестационарные торговые объекты - это, как вы понимаете, ларьки и киоски.
В последние годы в Твери их стало значительно меньше. Работа по перепланированию размещения ларьков и киосков началась ещё шесть лет назад. В 2015-м количество таких точек сократилось с 583 до 232. В 2019-м их стало 180. Новый документ предполагает 178 нестационарных торговых объектов (за исключением автофургонов, временных палаток, сезонных кафе и торговых автоматов).
С одной стороны, город стал чище и несколько приятнее глазу. А с другой, это перепланирование имело весьма неприятные для «Комсомолки» и её читателей последствия. В Твери здорово уменьшилось число киосков периодической печати, где можно купить свежую прессу. Раньше такие киоски были, что называется, у всех под рукой.
Сегодня «Комсомольская правда»-Тверь» осталась единственной ежедневной газетой в Тверской области. Пока, из-за коронавирусных ограничений, номера вынуждены выходить по урезанному графику: два номера ежедневки в неделю. Продолжает выходить и семейный еженедельник - «Толстушка». Но мы надеемся вернуться в прежнее рабочее русло.
И если «Толстушку» можно купить во всех приличных супермаркетах и торговых центрах, то ежедневка, которая публикует главные новости Твери и освещает болевые точки нашей жизни, продаётся именно в киосках.
55 киосков
Новый план (он утверждается на три года) подразумевает наличие в Твери 178 ларьков и киосков. На киоски периодической печати отведено 55 мест. К сожалению, их опять стало меньше: в предыдущем аналогичном документе (постановление от 3 мая 2018 года № 577 в редакции от 20.03.2020) под киоски, торгующие периодикой, было отведено 63 места. Кстати, судя по перечню (см. ниже), одна из самых проходных территорий (остановки напротив вагонзавода) киоска с прессой лишается. Остальные 123 точки по новому плану займут продуктовые павильоны, овощи-фрукты, цветочные ларьки, киоски с фаст-фудом и мастерские по ремонту обуви.
Где в Твери будут продавать прессу
Заволжский район
Остановка «Ул. Благоева» у Дома культуры «Всероссийского общества глухих»;
ул. Горького, остановка «Речной вокзал» в направлении ул. Академика Туполева;
ул. Горького, у д. 107, остановка «Улица Скворцова-Степанова»;
ул. Горького, у д. 124;
ул. Горького, у д. 53/4;
ул. Горького, у д.135, остановка «Ленинградская застава»;
ул. Зинаиды Коноплянниковой, у д. 2, к. 1;
Комсомольский пр-т, у д. 1/28;
Комсомольский пр-т, у д. 2/26;
ул. Паши Савельевой, у д. 35, к. 2;
ул. Паши Савельевой, у ТЦ «Парус»;
Петербургское ш., напротив д. 82/2;
Петербургское ш., остановочный пункт «ДСК» в направлении Речного вокзала;
Петербургское ш., у д. 82/2;
ул. Старая Константиновка, у д. 7;
ул. Фрунзе, у д. 18;
ул. Хромова, у д. 84б;
ул. Хрустальная, у д. 10;
ул. Хрустальная, у д. 39а;
б-р Шмидта, у д. 35.
Центральный район
Ул. Вольного Новгорода, у д. 23;
ул. Андрея Дементьева, пересечение с ул. Желябова;
ул. Бебеля, пересечение с Беляковским пер., остановка «1-я городская больница»;
Беляковский пер., у городской больницы № 1;
Волоколамский пр-т, у д. 24, пересечение с ул. Фадеева;
ул. Желябова, у д. 22;
ул. Коминтерна, у д. 47/102;
ул. Новоторжская, у д. 7;
пр-т Победы, у д. 2а;
ул. Софьи Перовской, у д. 1;
Тверской пр-т, у д. 12;
ул. Трёхсвятская, пересечение с ул. Новоторжской;
пр-т Чайковского, у д. 35;
пр-т Чайковского, у д. 44;
пр-т Чайковского, у д. 6, к. 2;
пр-т Чайковского, у д. 86.
Московский район
Ул. 15 лет Октября, у д. 51/18;
ул. Вагжанова, у д. 2а, остановка «Смоленский переулок» в направлении площади Гагарина;
б-р Гусева, у д. 18;
Зелёный пр-д, у д. 41;
ул. Левитана, напротив д. 42;
ул. Можайского, напротив д. 58а;
Октябрьский пр-т, у д. 51а;
ул. Орджоникидзе, у д. 48;
пр-т Победы, у д. 22/15;
пр-т Победы, у д. 46/30;
пр-т Победы, у д. 65;
Смоленский пер., у д. 8, к. 2.
Пролетарский район
Ул. Бориса Полевого, у д. 19а, остановка «Микрорайон «Первомайский»;
ул. Громова, у д. 26;
пр-т Калинина, напротив Двора Пролетарки, д. 4;
пр-т Калинина, у д. 13;
ул. Касьянова, у д. 13;
пр-т Ленина, у д. 17/3;
ул. Маршала Конева, у д. 1/3, остановка «Комсомольская площадь».