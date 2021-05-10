В новой городской схеме торговых объектов Твери газетных киосков опять стало меньше

Под газетные киоски, торгующие свежей прессой, в Твери выделено 55 мест. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Власти Твери приняли новое постановление «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери». Нестационарные торговые объекты - это, как вы понимаете, ларьки и киоски.

В последние годы в Твери их стало значительно меньше. Работа по перепланированию размещения ларьков и киосков началась ещё шесть лет назад. В 2015-м количество таких точек сократилось с 583 до 232. В 2019-м их стало 180. Новый документ предполагает 178 нестационарных торговых объектов (за исключением автофургонов, временных палаток, сезонных кафе и торговых автоматов).

С одной стороны, город стал чище и несколько приятнее глазу. А с другой, это перепланирование имело весьма неприятные для «Комсомолки» и её читателей последствия. В Твери здорово уменьшилось число киосков периодической печати, где можно купить свежую прессу. Раньше такие киоски были, что называется, у всех под рукой.

Сегодня «Комсомольская правда»-Тверь» осталась единственной ежедневной газетой в Тверской области. Пока, из-за коронавирусных ограничений, номера вынуждены выходить по урезанному графику: два номера ежедневки в неделю. Продолжает выходить и семейный еженедельник - «Толстушка». Но мы надеемся вернуться в прежнее рабочее русло.

И если «Толстушку» можно купить во всех приличных супермаркетах и торговых центрах, то ежедневка, которая публикует главные новости Твери и освещает болевые точки нашей жизни, продаётся именно в киосках.

55 киосков

Новый план (он утверждается на три года) подразумевает наличие в Твери 178 ларьков и киосков. На киоски периодической печати отведено 55 мест. К сожалению, их опять стало меньше: в предыдущем аналогичном документе (постановление от 3 мая 2018 года № 577 в редакции от 20.03.2020) под киоски, торгующие периодикой, было отведено 63 места. Кстати, судя по перечню (см. ниже), одна из самых проходных территорий (остановки напротив вагонзавода) киоска с прессой лишается. Остальные 123 точки по новому плану займут продуктовые павильоны, овощи-фрукты, цветочные ларьки, киоски с фаст-фудом и мастерские по ремонту обуви.

Где в Твери будут продавать прессу

Заволжский район

Остановка «Ул. Благоева» у Дома культуры «Всероссийского общества глухих»;

ул. Горького, остановка «Речной вокзал» в направлении ул. Академика Туполева;

ул. Горького, у д. 107, остановка «Улица Скворцова-Степанова»;

ул. Горького, у д. 124;

ул. Горького, у д. 53/4;

ул. Горького, у д.135, остановка «Ленинградская застава»;

ул. Зинаиды Коноплянниковой, у д. 2, к. 1;

Комсомольский пр-т, у д. 1/28;

Комсомольский пр-т, у д. 2/26;

ул. Паши Савельевой, у д. 35, к. 2;

ул. Паши Савельевой, у ТЦ «Парус»;

Петербургское ш., напротив д. 82/2;

Петербургское ш., остановочный пункт «ДСК» в направлении Речного вокзала;

Петербургское ш., у д. 82/2;

ул. Старая Константиновка, у д. 7;

ул. Фрунзе, у д. 18;

ул. Хромова, у д. 84б;

ул. Хрустальная, у д. 10;

ул. Хрустальная, у д. 39а;

б-р Шмидта, у д. 35.

Центральный район

Ул. Вольного Новгорода, у д. 23;

ул. Андрея Дементьева, пересечение с ул. Желябова;

ул. Бебеля, пересечение с Беляковским пер., остановка «1-я городская больница»;

Беляковский пер., у городской больницы № 1;

Волоколамский пр-т, у д. 24, пересечение с ул. Фадеева;

ул. Желябова, у д. 22;

ул. Коминтерна, у д. 47/102;

ул. Новоторжская, у д. 7;

пр-т Победы, у д. 2а;

ул. Софьи Перовской, у д. 1;

Тверской пр-т, у д. 12;

ул. Трёхсвятская, пересечение с ул. Новоторжской;

пр-т Чайковского, у д. 35;

пр-т Чайковского, у д. 44;

пр-т Чайковского, у д. 6, к. 2;

пр-т Чайковского, у д. 86.

Московский район

Ул. 15 лет Октября, у д. 51/18;

ул. Вагжанова, у д. 2а, остановка «Смоленский переулок» в направлении площади Гагарина;

б-р Гусева, у д. 18;

Зелёный пр-д, у д. 41;

ул. Левитана, напротив д. 42;

ул. Можайского, напротив д. 58а;

Октябрьский пр-т, у д. 51а;

ул. Орджоникидзе, у д. 48;

пр-т Победы, у д. 22/15;

пр-т Победы, у д. 46/30;

пр-т Победы, у д. 65;

Смоленский пер., у д. 8, к. 2.

Пролетарский район

Ул. Бориса Полевого, у д. 19а, остановка «Микрорайон «Первомайский»;

ул. Громова, у д. 26;

пр-т Калинина, напротив Двора Пролетарки, д. 4;

пр-т Калинина, у д. 13;

ул. Касьянова, у д. 13;

пр-т Ленина, у д. 17/3;

ул. Маршала Конева, у д. 1/3, остановка «Комсомольская площадь».