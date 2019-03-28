2019-03-28T17:09:24+03:00
Общество

Новая концепция внешнего вида городских ларьков оказалась частью работы над дизайн-кодом Твери

В областной столице вновь думают, как гармонично вписать ларьки и киоски в общий облик города
Виктория ТУШКОВА
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Пока в Твери разрабатывают ещё одну новую концепцию внешнего вида киосков, горожане с печалью вспоминают ликвидированные ларьки периодической печати.Пока в Твери разрабатывают ещё одну новую концепцию внешнего вида киосков, горожане с печалью вспоминают ликвидированные ларьки периодической печати.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Недаром говорят, что всё новое - это хорошо забытое старое. А что-то даже и не забытое толком. Некоторые ещё помнят, что в 2015 году городские чиновники разработали схему размещения и концепцию внешнего вида нестационарных торговых объектов, то есть городских киосков, ларьков и маленьких торговых павильончиков. А на днях новый доклад на ту же тему администрация города представила на суд депутатов тверской Думы.

Кое-что из концепции 2015 года в городе было реализовано: например, на отремонтированном бульваре Радищева установили новые киоски для торговли сувенирной продукцией, а на улице Трёхсвятской, у памятника Афанасию Никитину и у фонтана на Театральной площади работают ларьки-домики для сезонной торговли. Что-то осталось на бумаге или вовсе пошло вразрез с планами: взять хотя бы исчезновение из города большей части газетных киосков, несмотря на то что концепция их конструкции также была представлена. Тогда решение убрать газетные киоски с привычных мест объяснялось различными причинами - от нахождения их над коммунальными сетями до несоответствия историческому облику города. Торговцам прессой обещали предоставить компенсационные места, но они этой возможностью воспользоваться не поспешили, признав новые точки малорентабельными.

Кстати, в марте 2015-го городская власть сообщала, что под ларьки разной направленности в городе отведено 583 площадки, а в окончательно утверждённом плане остались 232 киоска и павильона. Сегодня действующих нестационарных торговых точек, по информации чиновников, 180, и каждый, как отмечается в новом докладе, почему-то существует с «индивидуальным внешним обликом». Поэтому администрация предлагает заменить киоски и павильоны новыми, поддерживающими единую архитектурную форму. Как сообщает Тверская городская Дума, разработано два варианта, которые были рассмотрены градостроительным советом при администрации города и отправлены на доработку. И если верить иллюстрации, опубликованной на сайте Думы, концепция внешнего вида новых нестационарных торговых точек очень напоминает ту, что была представлена в 2015 году администрацией под руководством Юрия Тимофеева.

Один из вариантов внешнего вида объектов нестационарной торговли, представленный в новой концепции. Фото: tverduma.ru

Один из вариантов внешнего вида объектов нестационарной торговли, представленный в новой концепции. Фото: tverduma.ru

Возникает вопрос: для чего дублируется работа и будет ли воплощена в жизнь новая концепция либо ей суждено зависнуть на начальной стадии реализации, как это было с предшественницей?

- Концепция по внедрению единой архитектурной формы нестационарных торговых объектов является составляющей частью будущего дизайн-кода города Твери, - пояснили «КП»-Тверь» в пресс-службе городской администрации. - Это часть работы, которая ведётся в рамках разработки правил, упорядочивающих размещение всякого рода вывесок, информационных и тому подобных конструкций, дабы они не нарушали архитектурный облик как отдельных зданий, так и всего города.

До реализации предложенной концепции ещё далеко. Депутаты городской Думы обратились к администрации Твери с просьбой в дальнейшем предоставить окончательные эскизы, а на одном из заседаний комитета по экономической политике и предпринимательству решено рассмотреть в целом вопрос о деятельности нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города. Городские чиновники в свою очередь отмечают, что им предстоит серьёзная работа по решению целого ряда вопросов с органами власти, государственного надзора и предпринимательским сообществом.

Что касается дизайн-кода в целом, то, как уже сообщала «КП»-Тверь», на следующем этапе в его проект должны будут внести свои дополнения и предложения члены градостроительного совета Твери, после чего проект обещают вынести на широкое общественное обсуждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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