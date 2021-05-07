ФК "Тверь" будет вынужден провести следующий домашний матч на нейтральном поле

Игра с "Зенитом - 2" принесла одни разочарования. Фото: ФК "Тверь".

Предыдущий домашний матч футбольного клуба "Тверь" против "Зенита - 2" (дубля чемпионов России) 29 апреля закончился скандалом. В итоге поплатились обе команды.

Вчера, 6 мая, свое нелицеприятное как для тверского, так и для питерского клубов решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Сам матч, впрочем, прошел почти без инцидентов. Наша команда, к сожалению, тогда вновь уступила команде с берегов Невы.

Так что же произошло? По версии РФС, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов во время матча оскорбил судейскую бригаду, за что был удалён. После матча он не успокоился и зайдя в судейскую нецензурно выругался в адрес инспектора матча.

Отличились также президент ФК «Тверь» Мамука Аджоев и руководитель спортивного отдела команды Алексей Панфилов. Они заходили в судейскую без разрешения. При этом Аджоев ещё и оскорблял арбитров.

В итоге КДК РФС вынес решение, по которому ФК "Тверь" должен сыграть следующий домашний матч (18 мая против «Луки-Энергия» из Великих Лук) на нейтральном стадионе, то есть в другом городе.

Также тверской клуб "за необеспечение безопасности на стадионе" оштрафован на 50 тыс. рублей " и "за нарушение обязательных требований раздела 3 Санитарного регламента Первенства" - на 100 тыс. Алексей Панфилов оштрафован на 30 тыс.

Касаемо Мамуки Аджоева КДК обратится к Президенту РФС Александру Дюкову о передаче материалов дела в Комитет РФС по этике.

Наказан и главный тренер "Зенита - 2". Радимов дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 50 тыс. рублей.

"КП"-Тверь" обратилось за комментарием в пресс-службу ФК "Тверь".

- Сейчас оперативно решаем по нейтральному полю, - ответил пресс-атташе клуба Дмитрий Герасимов. - Что касается официального комментария от ФК "Тверь" по данной ситуации и решению КДК РФС, то он будет, но позже.

Напомним, что после игры с "Зенитом - 2" тверская команда провела еще один матч дома на стадионе "Юность" против московского "Динамо - 2". Эта встреча завершилась победой наших футболистов. Однако полицейские не пропустили несколько десятков тверских болельщиков с билетами, но без паспортов, на эту игру.

ФК "Тверь" опубликовал официальное заявление, в котором приносит извинения болельщикам и сообщает о том, что им вернут деньги за билеты.

Добавим, что сейчас тверской клуб занимает третье место в турнирной таблице второй группы ОЛИМП-ПФЛ.