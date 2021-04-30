ФК «Тверь» впервые за весну проиграл

«Зенит-2» смог прервать беспроигрышную серию «Твери». Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

29 апреля на стадионе «Юность» в Твери и тверские, и питерские футболисты показали максимум своих возможностей. Игра шла в быстром темпе при высоком прессинге со стороны и хозяев, и гостей. Но верх одержал всё-таки «Зенит-2».

На 83-й минуте с отскока от перекладины мяч забил в ворота тверичан Павел Долгов. Несмотря на то, что боковой арбитр зафиксировал положение вне игры, после короткого совещания с главным судьёй матча гол засчитали.

У «Твери» даже после пропущенного гола были моменты для того, чтобы сравнять счёт, но фортуна была не на стороне верхневолжских футболистов. Итог 1:0.

Следующая игра ФК «Тверь» пройдёт также на домашнем стадионе. 6 мая в 15:00 тверичане схлестнуться с московским «Динамо-2».