ФК «Тверь» второй раз обыграл ФК «Динамо-2», посвятив победу Дню Победы. Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

Победу в матче со вторым московским «Динамо» тверские футболисты посвятили грядущему Дню Победы. Перед началом встречи выступил ветеран Великой Отечественной войны, сын полка Владимир Лапатухин. Зрителям раздали георгиевские ленточки. Напомним, в сентябре тверской клуб обыграл динамовцев со счётом 4:2.

ФК «Тверь» принимал на своём поле соседа по турнирной таблице – московское «Динамо-2». Первый тайм обошёлся без голов, но тверичане играли более активно.

Во втором тайме на 59-й минуте Алексей Курзенев забил гол. Мяч пролетел рядом со штангой. Успешную атаку начал Сергей Шаров в центре, прострел в штрафную, откуда бил Курзенев, сделал Алексей Иванов. 1:0.

Следующий гол тверичанам принесло пенальти, когда нарушили правила против Игоря Турсунова. Сам нападающий успешно реализовал выпавшую возможность. 2:0.

На 81-й минуте гостям удалось забить ответный мяч. Лучший игрок Группы 2 в апреле Ярослав Гладышев отправив мяч в девятку ворот Дмитрия Герасимова.

Итог – 2:1. ФК «Тверь» закрепился на третьей строчке таблицы. Следующий матч «Тверь» проведет в Санкт-Петербурге, где 11 мая сыграет с ФК «Ленинградец». Как сообщают в пресс-службе верхневолжской команды.