Коронавирус в Твери, последние новости на 6 мая 2021: Тысяча квадрокоптеров над Ржевским мемориалом и помилованная Президентом страны 85-летняя заключённая

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 6 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 40 251 случай заражения COVID-19 (+66 за последние сутки).

Выздоровели 38 235 человек (+62 за сутки)

Изолированы 1 111 больных (0).

Умерли 905 человек (+4).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 011 заболевших (+21 случай за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2860 (+4),

Ржев – 2221 (0),

Вышневолоцкий городской округ – 2163 (0),

Калининский район – 1664 (+3),

Торжок – 1609 (0),

Кимры – 1597 (+7),

Бологовский район – 1023 (0).

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Всего на данный момент прививку сделали 112 833 человека – это 80,2% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день вакцинировались 880 человек. В федеральный регистр внесли информацию о 106 105 вакцинированных.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

7 мая над Ржевским мемориалом Советскому солдату в небо взмоет тысяча квадрокоптеров. Они покажут в небе над памятником световое шоу. Помогать с запуском беспилотников будут школьники из Ржева.

Напомним, в этом году около Ржевского мемориала базировался лагерь участников поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

Напомним, открытие мемориального комплекса прошло 30 июня 2020 года. На нём присутствовал Президент России .

2 мая вступил в силу указ Президента России о помиловании 85-летней заключённой женской колонии Тверской области. Информацию об этом сообщили в областном УФСИН.

За что она была в тюрьме и сколько лет находилась в заключении не уточняется.

Пожилая осуждённая была пятой в Тверской области, кто получил помилование от главы государства с 2002 года, когда образовалась комиссия по вопросам о помиловании.

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