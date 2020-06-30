2020-06-30T22:28:58+03:00
Общество

«У меня было поручение, и я его выполнил»: Ветеран из Твери о получении автографа Владимира Путина на открытии Ржевского мемориала

Его попросила об этом девушка-волонтер
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Николай Макарович и девушка-волонтер Екатерина Лабутина. Она и попросила об автографе президента. Фото: предоставлено Екатериной ЛабутинойНиколай Макарович и девушка-волонтер Екатерина Лабутина. Она и попросила об автографе президента. Фото: предоставлено Екатериной Лабутиной
Изменить размер текста:

Вечером 30 июня дозвониться до ветерана Великой Отечественной войны Николая Макаровича Черных было непросто. После торжественного открытия Ржевского мемориала Советскому солдату ему еще предстояла дорога домой, в Тверь. Связь в пути периодически пропадала, а потому наш разговор то и дело прерывался.

А я перезванивала. А как иначе. Ведь в этот торжественный день 94-летний Николай Макарович стал героем дня. Все камеры на открытии мемориала направились именно в его сторону, когда он возвращался после возложения цветов и вдруг повернул в сторону главы государства. Короткая беседа, и вот уже Владимир Путин что-то подписывает на листке бумаги, после чего отдает его ветерану.

О том, что это была за записка, станет известно спустя некоторое время. Девушка-волонтер Екатерина Лабутина, сопровождавшая в этот день Николая Макаровича, попросила его об автографе главы государства, если это будет возможным. И, надо сказать, Николай Макарович даже сомневаться в этой возможности не стал.

- Сразу сказал мне «Давай!». Он очень шустрый, шустрее, чем я» - потом расскажет Екатерина «КП»-Тверь».

Николай Черных (слева) - Я подошел и сказал Владимиру Владимировичу, что у меня есть поручение, и я должен его выполнить. Президент не отказал. Фото: кадр с видео

Николай Черных (слева) - Я подошел и сказал Владимиру Владимировичу, что у меня есть поручение, и я должен его выполнить. Президент не отказал. Фото: кадр с видео

Это подтверждает и дочь прославленного ветерана Ирина Широкова.

- Я не удивлена. Папа, полковник милиции в отставке, - не из боязливых. Тем более такой случай предоставляется раз в жизни, почему бы и не попробовать, – беседуем с ней чуть позже. - Военный человек, он всегда был решительным. Плюс, у него такая большая сила воли. Он в свои 94 года не сломился. Держится молодцом! Знаете, какой у него лозунг? «Движение - это жизнь!» Папе всегда нужно было двигаться и общаться. И сейчас он это поддерживает в себе, этим он живет. И даже когда становиться трудновато, он так поступает и через силу тоже. Я им восхищаюсь и очень горжусь! И не только им. Слезы на глазах, от сегодняшнего события. Низкий полон всем тем, кто стоял за появлением этого мемориала. Все ветераны очень ждали его открытия. И мой папа тоже.

Кстати, сам Николай Макарович смельчаком себя не считает и ничего особенного в своем поступке не видит.

- Волновался? А чего мне волноваться? Наш президент - живой человек. Тем более бывший военный человек, как и я. Так что все нормально. Я подошел и сказал ему, что у меня есть поручение,и я должен его выполнить. Как он отреагировал? Абсолютно спокойно и серьезно. Подписал сразу.

Кстати, в годы войны Николай Черных был разведчиком-наблюдателем 271 артиллерийского полка 103 стрелковой дивизии, принимал участие в боевых действиях на Дальнем Востоке. Имеет 30 наград, в том числе орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией», медаль «За победу над Японией». До 1973 года Сергей Николаевич служил в 501 конвойном подразделении внутренних войск.

Напомним, в среду 30 июня состоялось торжественное открытие мемориала Советскому солдату в Ржеве. На церемонии присутствовали президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, которым помогали волонтеры.

А вот и та самая записка. Фото: предоставлено Екатериной Лабутиной

А вот и та самая записка. Фото: предоставлено Екатериной Лабутиной

30 июня состоялось торжественное открытие Ржевского мемориала Советскому солдату Фото: Михаил ФРОЛОВ

30 июня состоялось торжественное открытие Ржевского мемориала Советскому солдатуФото: Михаил ФРОЛОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я и представить себе не могла!»: Девушка-волонтер из Твери получила автограф Владимира Путина на открытии Ржевского мемориала

Если кто сегодня и был счастлив вдвойне, так это 24-летняя Екатерина Лабутина из Твери. Еще две недели назад ей предложили стать волонтером на открытии Ржевского мемориала Светскому солдату. Но о том, что после насыщенного впечатлениями, торжественного дня у нее появится еще и автограф Владимира Путина, она тогда и не мечтала. Впрочем, если и мечтала, то совсем чуть-чуть. Далее.

Путин передал ветерану записку во время открытия памятника во Ржеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Энтузиасты построили мост, ведущий на один из островов Селигера в Тверской области
Тверская областная картинная галерея открывается для посетителей
Посещение Ржевского мемориала включат в число рекомендованных экскурсий для школьников Тверской области
Председатель Федерации скандинавской ходьбы в Тверской области совместила тренировку с голосованием
Странный дорожный знак появился в Лихославле Тверской области
В Тверской области торжественно открыт мемориал Советскому солдату
Гроза с градом надвигается на Тверскую область
В Твери пожарные помогли женщине, которую ребенок запер на балконе
Актер тверского ТЮЗа представил свою версию сказки "Про Федота-стрельца"
В Тверской области семьи с невысоким доходом получают субсидии на оплату ЖКХ
95-летний ветеран Великой Отечественной войны Евгений Книга об открытии Ржевского мемориала: Это восстановление исторической справедливости
В Тверской области можно оформить выплату на детей 16-18 лет
Стал известен график плановой дезинфекции роддомов Твери
Данные по коронавирусной инфекции обновили в Тверской области
Центрально-лесной заповедник в Тверской области вновь открыт для посещения
В Тверской области осуждённые возвели стелу в память павших воинов
Стоимость проезда в тверских автобусах снизится на 4 рубля
Тверская семья с одним ребёнком может накопить на квартиру за 8,5 лет
Тверские пенсионеры в среднем получают 14,5 тысяч рублей
Средняя зарплата в Тверской области за год выросла на 4%
Библиотека Пушкина в Твери начала работать в обычном режиме
Юная "Мисс Тверь 2020" просит помочь в поисках попугайчика
Юная "Мисс Тверь" просит помочь в поисках попугайчика Жемчужинки
Фонтаны, аттракционы и зоны отдыха возобновляют работу в Твери
В Тверской области больше 23 тысяч пенсионеров получили компенсации за взносы на капремонт
Тверскую "Красную книгу" перепроверят за счет президентского гранта