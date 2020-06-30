«У меня было поручение, и я его выполнил»: Ветеран из Твери о получении автографа Владимира Путина на открытии Ржевского мемориала

Вечером 30 июня дозвониться до ветерана Великой Отечественной войны Николая Макаровича Черных было непросто. После торжественного открытия Ржевского мемориала Советскому солдату ему еще предстояла дорога домой, в Тверь. Связь в пути периодически пропадала, а потому наш разговор то и дело прерывался.

А я перезванивала. А как иначе. Ведь в этот торжественный день 94-летний Николай Макарович стал героем дня. Все камеры на открытии мемориала направились именно в его сторону, когда он возвращался после возложения цветов и вдруг повернул в сторону главы государства. Короткая беседа, и вот уже Владимир Путин что-то подписывает на листке бумаги, после чего отдает его ветерану.

О том, что это была за записка, станет известно спустя некоторое время. Девушка-волонтер Екатерина Лабутина, сопровождавшая в этот день Николая Макаровича, попросила его об автографе главы государства, если это будет возможным. И, надо сказать, Николай Макарович даже сомневаться в этой возможности не стал.

- Сразу сказал мне «Давай!». Он очень шустрый, шустрее, чем я» - потом расскажет Екатерина «КП»-Тверь».

Николай Черных (слева) - Я подошел и сказал Владимиру Владимировичу, что у меня есть поручение, и я должен его выполнить. Президент не отказал. Фото: кадр с видео

Это подтверждает и дочь прославленного ветерана Ирина Широкова.

- Я не удивлена. Папа, полковник милиции в отставке, - не из боязливых. Тем более такой случай предоставляется раз в жизни, почему бы и не попробовать, – беседуем с ней чуть позже. - Военный человек, он всегда был решительным. Плюс, у него такая большая сила воли. Он в свои 94 года не сломился. Держится молодцом! Знаете, какой у него лозунг? «Движение - это жизнь!» Папе всегда нужно было двигаться и общаться. И сейчас он это поддерживает в себе, этим он живет. И даже когда становиться трудновато, он так поступает и через силу тоже. Я им восхищаюсь и очень горжусь! И не только им. Слезы на глазах, от сегодняшнего события. Низкий полон всем тем, кто стоял за появлением этого мемориала. Все ветераны очень ждали его открытия. И мой папа тоже.

Кстати, сам Николай Макарович смельчаком себя не считает и ничего особенного в своем поступке не видит.

- Волновался? А чего мне волноваться? Наш президент - живой человек. Тем более бывший военный человек, как и я. Так что все нормально. Я подошел и сказал ему, что у меня есть поручение,и я должен его выполнить. Как он отреагировал? Абсолютно спокойно и серьезно. Подписал сразу.

Кстати, в годы войны Николай Черных был разведчиком-наблюдателем 271 артиллерийского полка 103 стрелковой дивизии, принимал участие в боевых действиях на Дальнем Востоке. Имеет 30 наград, в том числе орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией», медаль «За победу над Японией». До 1973 года Сергей Николаевич служил в 501 конвойном подразделении внутренних войск.

Напомним, в среду 30 июня состоялось торжественное открытие мемориала Советскому солдату в Ржеве. На церемонии присутствовали президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, которым помогали волонтеры.

А вот и та самая записка. Фото: предоставлено Екатериной Лабутиной

30 июня состоялось торжественное открытие Ржевского мемориала Советскому солдатуФото: Михаил ФРОЛОВ

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