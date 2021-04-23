Поисковики больше не разделяют останки на русские и немецкие: один непарадный день поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт»

В Ржеве кипит работа поисковиков на экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Фото: Степан КАМЕНЕВ

Шестая международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» стартовала 18 апреля. В этом году на неё съехались более 700 участников с разных концов России, а также из стран ближнего зарубежья. Открытие, как всегда, прошло с размахом, у Ржевского мемориала Советскому солдату. А потом начались будни...

Рано утром 22 апреля я ступал по деревянным дорожкам лагеря экспедиции, обустроенного как военный городок в поле за мемориалом. Утренняя тень улетающего с журавлями солдата отеческой дланью нависала над городком.

Колорита добавляло то, что все попадающиеся мне навстречу были в камуфляже.

Лагерь поисковиков создавали как военный городок со всеми удобствами. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Солдатская каша

Время подъёма строго не расписано. А вот что строго, так это завтрак по расписанию – в 08:00. Работа у поисковиков тяжёлая, поэтому подкрепиться надо основательно.

Планы на день обсуждаются вечерами на совете командиров отрядов, так что каждый знает, куда отправиться копать после приёма пищи. В то утро я съел одну из самых вкусных каш, что когда-либо доводилось пробовать, и запил отличным какао. К хлебу шёл добротный кусок масла. Как сказали знатоки – армейская пайка.

Кареглазая шатенка в камуфляжной футболке напротив меня рассуждала, что в экспедицию лучше приезжать с самого начала и оставаться подольше. Так можно многое успеть.

Кормят в лагере экспедиции отлично. Фото: Степан КАМЕНЕВ

До отъезда на раскопки я успел пройтись по территории лагеря, полюбопытствовать, что на обед (щи из квашеной капусты, перловка с тушёнкой и пассеровкой, компот, хлеб и печенье) и узнать, что тем, кто задерживается на разведанных местах и не приезжает на обед, выдают сухой паёк: консервы, хлеб, печенье.

В лагере есть горячая вода, чтобы принимать душ. За палатками стоят ряды биотуалетов. Есть и турник, чтобы разминаться. Недалеко от него лежат дрова.

Зайдя в палатку к тверским поисковикам, я понял, зачем нужны дрова: между двухъярусными кроватями стояла печка. Но при этом здесь проведено электричество, есть и фонарь, и розетка для техники.

В палатке есть и печка, и розетка, и фонарь. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Ночью на улице до +3 градусов бывает, но в палатке тепло, хорошо, – рассказал поисковик отряда «Феникс» (относится к военно-патриотическому центру «Подвиг») Сергей Корсаков. – Одно «но»: новый тип кроватей жестковат. Бывает, спина болит не столько от работы, сколько от перекладин.

Сергей Корсаков не только долгие годы занят в поисковом движении, но и возглавляет казачью общину в Рамешковском районе. В казачьей папахе он выглядит внушительно. И так же обстоятельно рассказывает мне обо всех тонкостях их дела. Тем временем мы уже мчим на машине на Знаменский плацдарм.

Эхо войны

Признаюсь, очень часто, когда слышу, что в лесах Тверской области до сих пор можно найти много оружия, снарядов и техники времён Великой Отечественной войны, мне кажется, что это всё-таки преувеличение. Но в Ржевском районе я убедился, что повсюду можно откопать колючую проволоку, части мин, «рубашки» гранат...

Эхо войны. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Как пояснил мне Сергей Корсаков, по всему берегу Волги были окопы, которые несколько раз переходили из рук в руки. Именно в этом месте советские войска прорвали немецкую оборону, и их стала «молотить» вражеская артиллерия. Многие останки, отметил Сергей Петрович, размётаны на большой площади.

Около девяти часов утра Сергей с двумя товарищами из отряда отправился вновь обследовать окоп, который они начали раскапывать накануне.

Мой собеседник разъясняет, что существует несколько типов отрядов: разведчики, которые разведывают места, есть те, кто раскапывает санитарные захоронения, а вот их отряд «Феникс», базирующийся в Рамешковском районе, «земледельцы» – они ищут лежащих в земле в лесах, в полях одиночных воинов.

Эта сапёрская лопатка была изготовлена в 1942 году. Поисковики нашли и пользуются. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Это тяжёлая, трудная, но нужная работа, хотя, может, и почёта меньше… В прошлом году мы здесь подняли всего 12 бойцов. Вся земля перелопачена артиллерийским огнём, иногда приходится поднимать останки с глубины два – два с половиной метра…

– А если так получается, что останки бойца принадлежат не красноармейцу, а немцу? – задаю назревший вопрос. В 90-е дискуссия на эту тему кипела сильно. Хоронить врагов или нет, обсуждалось регулярно. Но с годами тема сошла на нет.

– Не важно. Главное – похоронить всех.

Поисковик отряда «Феникс» Сергей Корсаков. Глава казачьей общины в Рамешковском районе. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Подходим к траншее, где орудуют лопатами два товарища моего спутника. Всего, к слову, в «Фениксе» 17 человек, которые бывают на «Калининском фронте» наездами.

– Этот окоп советские войска заняли рано утром, а уже через три часа началась контратака, - поясняет поисковик Владимир Ивашкин. – Отсюда бросили четыре гранаты Ф-1.

Эту информацию он почерпнул из специальной брошюры «Ржев. Боевые действия 35-й танковой бригады в 1942-1943 годах» исследователя Максима Бакунина. Материалы выдали на торжественном открытии вахты.

Поисковики раскладывают останки на специальном баннере. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Поисковики рассказывают, что чаще всего порох и взрывчатое вещество в советских снарядах уже не детонируют и не воспламеняются. А вот немецкие вещи до сих пор взрывоопасны. Поэтому находки обследуют и разминируют специалисты МЧС. Также за безопасность участников экспедиции отвечают росгвардейцы и, конечно, медики.

Пока тверичане активно вгрызаются в супесчаную почву, спускаюсь на берег Волги. По дороге попадаются молодые люди из отряда «Штурм» Нижегородской академии МВД, которые профессионально анализировали, где была линия обстрела, исследовали грунт стальным щупом.

Поднявшись наверх, увидел, как члены отряда «Сокол» из Самарского университета выкладывают кости на антропологическом баннере (схеме, где изображены все кости скелета человека). На счету самарцев уже два найденных бойца с начала вахты. Выкладка нужна, чтобы понять, сколько останков человека найдено, сколько ещё может быть найдено, как лежал погибший...

Юные поисковики из Самарской области. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Везде кипела работа, пусть иногда и однообразная: новое место боя ищут с металлоискателем, который порой натыкается на обыкновенный мусор. А иногда на такие вещи, как ложка с выгравированным именем.

Ближе к обеду, около 12:30, бойцы «Феникса» обнаружили на своей позиции тазобедренную кость. Интуиция не подвела, здесь был погибший.

Антропологический вопрос

Останки бойцов относят в полевую антропологическую лабораторию в палатке лагеря. Найденные вещи и части техники и оружия после обследования доставляют в полевой музей, расположенный рядом с антропологами.

Военная техника у въезда в лагерь. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Оказывается, найти все кости одного бойца зачастую не представляется возможным. В зачёт идут длинные кости: бедро, плечо и части позвоночника.

Сотрудница лаборатории показывает на привезённый мешок и уверенно говорит, что навскидку в нём человек 15. В отдельном мешке – обломки.

Таким образом, исследователи раскладывают найденные останки на специальных антропологических баннерах, если этого не смогли сделать сами поисковики, и затем размещают павших в приготовленных гробах. В конце вахты должно пройти перезахоронение. Через руки специалистов по антропологии с начала экспедиции уже прошли останки 51 бойца.

Гробы, приготовленные для перезахоронения бойцов. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Каждый день в течение двух недель семь сотен поисковиков метр за метром обследуют места, где были одни из самых кровопролитных боёв в истории человечества.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Ржевская битва – сражение между войсками Красной армии и немецко-фашистскими оккупантами с 5 января 1942 года до 21 марта 1943 года на Ржевско-Вяземском плацдарме – выступе на Западном фронте, развёрнутого в сторону Москвы.

Термин «Ржевская битва» впервые применила в научных работах учёный из Твери Светлана Герасимова – кандидат исторических наук, крупнейший исследователь битвы.

Общие потери Красной армии – 1 468 845 человек. Потери германцев с союзниками оцениваются приблизительно в 1 100 000 человек.