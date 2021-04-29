В Тверской области на экспедиции «Ржев. Калининский фронт» подняли останки 374 советских бойцов

В Тверской области на экспедиции «Ржев. Калининский фронт» подняли останки 374 бойцов Красной армии. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Всего в шестой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» поучаствовали более 700 поисковиков из 32 регионов России. К сожалению, из-за пандемии не смогли приехать отряды из Белорусии и Казахстана.

За 11 дней экспедиции удалось поднять останки 374 солдат и офицеров Красной армии. Было найдено 34 медальона. Информацию журналистам сообщил главный специалист Департамента поисковой и реконструкторской работы Российского военно-исторического общества Андрей Семёнов.

На сегодняшний день из них получилось прочитать и, соответственно, установить личности семерых погибших бойцов. Уже найдены их родственники. Скорее всего, они приедут на перезахоронение останков, которое запланировано на 22 июня.