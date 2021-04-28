Люди, без которых нам не жить: В Твери губернатор наградил медиков и других сотрудников скорой помощи

В большом зале правительства собрали представителей достойнейшей профессии - работника скорой помощи. Фото: ПТО

28 апреля в большом зале областного правительства в Твери было замечено множество сотрудников скорой медицинской помощи. Нет, региональным чиновникам не потребовалась массовая медпомощь, да и фельдшеры были в штатском. Их здесь поздравлял с профессиональным праздником и награждал губернатор Игорь Руденя. Да, сегодня - День работника скорой медицинской помощи. День людей, без которых нам не жить.

Долгие годы 28 апреля неофициально считался днем работников скорых. Однако, в прошлом году его, наконец, сделали официальным.

- Мы вручаем заслуженные награды людям, проявившим высокие профессиональные и человеческие качества в непростое для нашей страны и региона время. Вы и ваши коллеги - врачи, фельдшеры, медсёстры, диспетчеры, водители скорой помощи - в числе первых столкнулись с новой опасной инфекцией, рискуя собой, трудились и трудитесь в круглосуточном режиме, чтобы спасти жизнь и здоровье жителей Тверской области, - обратился к собравшимся в зале Игорь Руденя.

После губернатор вспомнил о статистике, которая поражает. Глава региона отметил: в период борьбы с пандемией в 2020 году коронавируса сотрудники диспетчерских центров принимали более тысячи вызовов в сутки, а бригады скорой медицинской помощи совершили около 400 тысяч выездов к пациентам.

- Благодаря решениям Президента России, Правительства РФ, Минздрава России в 2020 году регион автопарк скорой медицинской помощи пополнился 50 новыми машинами. Всего с 2016 года в Тверскую область поступило более 160 современных автомобилей, - также напомнил, но уже больше для СМИ Игорь Руденя.

А затем губернатор перешел к главному - к награждению.

Первыми такой чести удостоились диспетчер Тверской и фельдшер Вышневолоцкой (объединена с Тверской СМП в рамках Единого диспетчерского центра) станций скорой медицинской помощи Светлана Демина и Ревека Кондрашкина. Игорь Руденя под овации зала вручил им Благодарственные письма Президента России.

Игорь руденя вручает награду Ревеке Кондрашкиной. Фото: ПТО

Обе эти женщины - старожилы скорой помощи. Светлана Демина 32 года отдала сфере здравоохранения. В период пандемии обработала более 900 вызовов.

Ревека Кондрашкина как фельдшер выездной бригады приходит на помощь больным и пострадавшим вот уже 52 года. По словам медика вся ее взрослая жизнь связана с этой профессией.

- Я начинала работать на скорой еще в Твери в далекие советские времена, но потом переехала с мужем в Вышний Волочек. Там тоже сразу стала фельдшером скорой помощи. Воспринимаю это, как свое жизненное призвание. Для меня важно выслушать человека, понять его, назначить лечение. И когда я узнаю, что оно помогло, я чувствую большое удовлетворение. Не зря живу, - поделилась Ревека Петровна перед церемонией награждения.

В этот день губернатор также поздравил с присвоением звания «Почетный работник здравоохранения Тверской области» фельдшера Тверской станции скорой помощи Елену Цветкову. Она в профессии - с 1988 года. Пошла работать на скорой сразу после окончания Ржевского медучилища.

- Всегда было непросто работать в скорой помощи. Но такой колоссальной нагрузки, как в острый период пандемии, конечно, никогда не было. Но могу сказать, что нас хорошо обеспечили средствами защиты, - сказала она журналистам.

Знака губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» удостоена старший врач станции Тверской скорой помощи Алла Михайлова.

Благодарность Губернатора объявлена главврачу Тверской станции скорой медицинской помощи Константину Маслову.

Почетные грамоты и благодарности губернатора Тверской области также переданы еще 21 специалисту скорой помощи из районов Верхневолжья.

Отметим, что скоро - по плану уже в этом году - все муниципальные станции СМП в региона будут объединены под эгидой Единого диспетчерского центра в Твери.

Сегодня там специалисты, среди которых и Светлана Демина, уже обеспечивают приём, обработку и контроль вызовов бригад скорой помощи в Твери и Калининском районе, Вышневолоцком городском округе, Ржеве, Ржевском, Кимрском, Конаковском и Торжокском районах.

Перед награждением в ЕДЦ побывал губернатор. Увиденным, в том числе тренировочным макетом кареты скорой помощи, остался доволен.

Также добавим, что 30 апреля Тверь ждет символический забег медиков и всех, кто пожелает к ним присоединиться.