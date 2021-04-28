Игорь Руденя побывал в Едином диспетчерском центре скорой помощи в Твери

Глава региона осмотрел зал для приемов вызовов, диспетчерский зал, новые автомобили службы, а также увидел макет кареты СМП. Фото: ПТО

Сегодня, перед тем, как наградить работников скорой медицинской помощи региона в их профессиональный праздник, губернатор Игорь Руденя посетил Единый диспетчерский центр этой самой скорой помощи в Твери. Глава региона осмотрел зал для приемов вызовов, диспетчерский зал, новые автомобили службы, а также увидел макет кареты СМП.

Единый диспетчерский центр скорой и неотложной помощи Тверской области располагается по адресу: улица Трехсвятская, 3. Именно там специалисты обеспечивают приём, обработку и контроль вызовов бригад скорой помощи в Твери и Калининском районе, Вышневолоцком городском округе, Ржеве, Ржевском, Кимрском, Конаковском и Торжокском районах.

Ежедневно сотрудники ЕДЦ принимают порядка 800 сигналов о помощи. С декабря 2020 года, когда центр начал работать, обработано уже болльше 60 тысяч вызовов.

В перспективе - в рамках централизации скорой помощи в регионе - в ЕДЦ в Твери будут приниматься вызовы медиков из всех районов.

Как рассказал Игорю Рудене главврач Тверской станции скорой медицинской помощи Константин Маслов, сегодня диспетчерский центр принимает вызовы с территории, где проживает примерно 1 млн человек. В этом году запланировано присоединить к нему и остальные региональные станции СМП.

Губернатор не приминал осмотреть учебно-симуляционный центр скорой помощи, созданный на базе ЕДЦ. Это и было сделано по поручению главы региона.

Главная местная достопримечательность - макет кареты скорой помощи с манекенами-тренажерами. Здесь для фельдшеры могут отработать необходимые навыки – сердечно-легочную реанимацию и интубацию трахеи.

Глава региона оценил.

Новые скорые и реанимобиль. С 2016 года автопарки служб СМП в регионе пополнили 160 машин. Фото: ПТО