Коронавирус в Твери, последние новости на 18 апреля 2021: сгоревшее кладбище и новый пункт вакцинации

Коронавирус отступает, но медленно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 18 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 38 956 случаев заражения COVID-19 (+84 за сутки).

Выздоровели 37 012 человек (+90 за последние сутки).

Изолировано 1134 больных (-15).

Умерли 810 человек (+9 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 555 заболевших (+41 случай за последние сутки).

Официальные данные. Фото: Яндекс.

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2722 (+8),

Вышневолоцкий городской округ – 2156 (+25),

Ржев – 2156 (+3),

Калининский район – 1609 (+1),

Торжок – 1591 (+4),

Кимры – 1545 (+3),

Бологовский район – 1017 (+1).

В Тверскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19 – 11 400 доз. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 97 455 человек – это 77,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, вакцинировались 1 168 человек. В федеральный регистр внесена информация о 91 425 вакцинированных гражданах.

Напомним, до недавнего времени в Тверском регионе, помимо выездных бригад, было развернуто 38 стационарных прививочных пунктов. Но 17 апреля заработал новый, 39 пункт, в гипермаркете «Глобус».

Пункт вакцинации работает в субботу с 10 до 14 часов и в среду с 14 до 17 часов.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

До вакцинации предстоит беседа с врачом.

А ещё начался пал травы. И есть первые неприятные последствия. Пламя прошлось по пригородному кладбищу Ржева. Горели кресты, венки, кустарники.

Напоминаем, в регионе с 12 апреля действует особый противопожарный режим.