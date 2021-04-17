Новый пункт вакцинации открылся в Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери заработал ещё один пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Он открылся в гипермаркете «Глобус». Сектор врача, который принимает решение о допуске, расположен в проходе, где перемещается основная масса посетителей.

Сама же вакцинация делается в комнате матери и ребёнка, в стерильной обстановке и в стороне от людских глаз.

Пункт вакцинации работает в субботу с 10 до 14 часов и в среду с 14 до 17 часов.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Таким образом, в Тверском регионе развернуто уже 39 стационарных прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Напомним, в Тверскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак ) – 11 400 доз.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 97 455 человек – это 77,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, вакцинировались 1 168 человек. В федеральный регистр внесена информация о 91 425 вакцинированных гражданах.