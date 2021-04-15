«Не доводите до инсульта или болезни Альцгеймера»: Врач о реабилитации после коронавируса в Твери

Екатерина Вязовченко считает: важно не только выполнить все предписания врача, но и вести в дальнейшем правильный образ жизни. Фото: Виктория ТУШКОВА

По официальной статистике, немногим меньше сорока тысяч человек в Тверской области уже переболели коронавирусной инфекцией. Цифра, конечно же, больше, так как многие перенесли инфекцию легко, без обращения в медицинские учреждения. Риск заразиться, пусть медленно, но идёт на спад: переболевшие получили на какое-то время иммунитет, продолжается вакцинация. Правда, у этой заразы есть и ещё одна неприятная особенность: так называемый постковидный синдром, который уже многие испытали на себе. О том, как восстановить здоровье, пройти реабилитацию после коронавируса и обезопасить себя от пагубных последствий этой болезни, «КП»-Тверь» поговорила с заместителем главного врача Тверского областного клинического лечебно-реабилитационного центра Екатериной Вязовченко.

Чем опасен постковидный синдром

- Состояние, называемое постковидным синдромом, - официально признанное состояние после коронавируса. Пациент, переболевший в тяжёлой или среднетяжёлой форме, нуждается в обязательных реабилитационных процедурах. Пренебрегать этим нельзя: отдалённые последствия могут быть плачевными, вплоть до инвалидности.

Отдалённые последствия коронавируса могут быть плачевными, игнорировать сигналы организма нельзя. Фото: Иван МАКЕЕВ

По каким органам и системам бьёт коронавирус

- Коронавирус способен поражать все органы и системы. Со стороны дыхательной системы возможен фиброз лёгких. Это значит, что ткань лёгкого перестаёт быть эластичной, она не растягивается на вдохе и не сжимается на выдохе, перестаёт выполнять свою функцию, фактически образуя бесполезный рубец. Это не даёт человеку полноценно дышать, не происходит нормальный газообмен, страдает весь организм.

Вторая система, которая наиболее уязвима, - сердечно-сосудистая. Возможные последствия - миокардит (воспаление сердечной мышцы), воспаление внутренней выстилки сосудов, которое приводит к тромбообразованию, отложению холестериновых бляшек, сужению сосудов. Это, в свою очередь, угрожает инфарктом миокарда или инсультом.

Коронавирус может сказаться на нервной системе. У пациентов нарушается сон, становится рассеянным внимание. И если на это не обращать внимания, многократно повышается вероятность болезни Альцгеймера.

Страдает кишечник, пищеварительная система, поджелудочная железа и её ферментативная функция. Под угрозой может быть и печень - главный фильтр нашего организма.

В каком случае нужно обратиться к врачу

- Если после коронавируса длительное время не проходит слабость, есть какие-то перебои с сердцем, периодически повышается температура - это повод обратиться к врачу, в том числе к кардиологу. Бывает, что сразу после болезни состояние сердечно-сосудистой системы настороженности не вызывает, но в дальнейшем могут проявиться проблемы.

При ментальных проблемах, снижении памяти, проблемах со сном обращайтесь к неврологу. Если человек вдруг не может вспомнить какое-то слово, не запоминает информацию - необходимо поддержать нервную ткань. Самолечение, как и в случае с сердцем, строго противопоказано. Врач назначит необходимые лекарственные препараты и витамины.

Желательно через какое-то время проконтролировать состояние лёгочной системы. Например, через полгода пройти диспансеризацию.

Кому показана обязательная реабилитация после коронавируса и как она проходит

- В Тверской области разработан механизм получения реабилитационной помощи. Есть три реабилитационных этапа. Первый этап - непосредственно лечение в инфекционном госпитале. Второй и третий - восстановление после болезни. В зависимости от тяжести течения коронавируса пациента после госпиталя отправят проходить второй или третий этап.

Решение о необходимости реабилитации принимает врач. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Люди, которые перенесли коронавирус в тяжёлой форме, длительное время находились на ИВЛ, имеют сопутствующие патологии, угрожающие их состоянию, направляются в областной клинический лечебно-реабилитационный центр на второй этап реабилитации. Её цель - восстановить утраченные функции организма и не допустить инвалидности. Прийти из дома и лечь на реабилитацию невозможно: сюда переводят больных непосредственно из инфекционного госпиталя, тех, кому реабилитационные процедуры действительно показаны.

Курс реабилитации второго этапа длится 10-15 дней. Пациенты занимаются физиопроцедурами и физическими упражнениями, восстанавливают дыхательную функцию, в том числе работая с логопедом, который помогает выстроить правильное дыхание и снять одышку. В реабилитационные процедуры входят занятия с психологом, который помогает победить депрессию после тяжёлой болезни и поднять мотивацию пациента к возвращению в полноценную жизнь.

Реабилитацией третьего этапа занимается медицинский центр имени Аваева. Реабилитация проходит в режиме дневного стационара. Сюда направляют пациентов, которым не требуется круглосуточное наблюдение, но всё равно необходимо восстановление организма. Решение о прохождении этого этапа после болезни принимает лечащий врач.

Как восстановиться тем, кому реабилитация не показана

- Вести здоровый образ жизни и бережно относиться к организму. Это не означает, что нужно просто лежать. Необходим распорядок дня, восьмичасовой сон. Спать желательно правильно: ложиться в одни сутки, просыпаться в другие.

Переболевшим тоже желательно сделать прививку - иммунитет не вечен. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Физическую нагрузку себе нужно давать по возможностям организма. Чрезмерная только усугубит состояние, если речь идёт о человеке, только что перенесшем болезнь. В дальнейшем - пешие прогулки, не помешают полезные практики типа цигун (китайская лечебная физкультура, в основе которой лежат дыхательные практики. - Ред.).

Поскольку вирус бьёт по всем системам организма, важны и другие моменты. Не стоит злоупотреблять жирной, жареной и другой вредной пищей, следует отказаться от курения и алкоголя. Очень полезным будет отдых в санатории.

Советы для всех переболевших коронавирусом

- Обязательно следить за состоянием организма, причём комплексно, проходить плановые диспансерные осмотры. Обратитесь к участковому врачу и составьте план дальнейшего наблюдения за вашим здоровьем, следуйте ему.

И очень важно здраво оценивать ситуацию. Повторно организм может такую встряску, как коронавирус, не перенести. Поэтому нужно задуматься о вакцинации.