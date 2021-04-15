Коронавирус в Твери, последние новости на 15 апреля 2021: более половины привившихся от COVID-19 пенсионеры, лишь одно бешеное животное и семь новых МФЦ

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 15 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 38 698 случаев заражения COVID-19 (+87 за сутки).

Выздоровели 36 737 человек (+92 за последние сутки).

Изолированы 1174 больных (-10).

Умерли 787 человек (+5 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12441 заболевших (+47 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2703 (+5),

Вышневолоцкий городской округ – 2126 (+3),

Ржев – 2143 (+11),

Калининский район – 1607 (+7),

Торжок – 1585 (+1),

Кимры – 1538 (+6),

Бологовский район – 1013 (+1).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 92 846 человек – это 81,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день вакцинировались 1607 человек. В федеральный регистр внесена информация о 86 968 вакцинированных гражданах.

В Тверском регионе развернуто 38 стационарных прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

57% от общего числа вакцинированных - жители старше 60 лет. В этой возрастной категории привито 50 057 человек.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

Управление Россельхознадзора по Тверской области подвело итоги за певый квартал 2021 года.

По данным ведомства, за период в Тверскую межобластную ветлабораторию было доставлено для исследования на бешенство 16 трупов животных, из них: 12 домашних кошек и собак и четыре трупа диких зверей.

В ходе исследований был выявлен только один положительный случай бешенства у енотовидной собаки, обнаруженной в Сандовском районе Тверской области.

Специалисты проводят комплекс профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий. В зоне обнаружения зараженного животного установлен карантин.

В 2021 году семь филиалов Многофункциональных центров откроют в Красном Холме, Лесном, Пено, Белом, Молокове, Сонкове и Фирове. В Белом, Красном Холме и Молоково для этого обустраивают модульные строения. На других территориях подобраны подходящие для МФЦ здания. Открытие запланировано на май и летние месяцы. В 2021-ом также откроют еще один филиал МФЦ в Вышнем Волочке. Там заработает пилотный проект по регистрации автомобилей. Новое здание - на улице Луначарского - подобрано для филиала МФЦ в Кимрах. Здесь разместят 13 окон обслуживания, а также центр поддержки бизнеса. Дополнительный филиал МФЦ откроют и в Торжке. Срок - до сентября 2021 года. Сегодня на территории Тверской области работает 34 филиала и 74 территориально обособленных самостоятельных подразделений, открыты 332 окна.

Графика: ПТО

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