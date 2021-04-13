В Твери начались слушания по делу о тройном убийстве. Главный вопрос – умысел или превышение самообороны? Фото: СУ СК по Тверской области.

В Тверском областном суде 13 апреля начался суд по делу 31-летнего жителя села Михайловское Калининского района, которого обвиняют в тройном убийстве. Обвиняемый доказывает, что он оборонялся. Прокурор доказывает наличие умысла.

По версии следствия, 2 мая 2020 года на участке дома в селе Михайловское вспыхнул конфликт. Фигурант дела схватил нож и нанёс трём обидчикам колото-резаные раны. От полученных ранений те умерли на месте.

По версии стороны защиты, 31-летний житель Калязинского района защищал себя и своих близких. Трое мужчин вломились к нему на участок и начали драку, из-за чего он вынужден был защищать себя и своих близких. Но превысил пределы самообороны.

Судебное заседание продолжится 14 апреля.