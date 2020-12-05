Защищая возлюбленную и свою собственность, мужчина из Зубцова Тверской области перестарался и убил обидчика

Мужчина умер после удара кулаками. Фото: Олег ХАДАЕВ

Состоялся суд, который поставил точку в деле, длившемся с мая этого года.

34-летний житель Зубцова (город в 194 км. от Москвы) со своей сожительницей принимали гостей. Изрядно выпив, мужчина уснул в своей комнате. Проснулся он от истошных криков сожительницы.

Пойдя на звук, ещё не протрезвевший зубчанин обнаружил гостя, который за волосы тащил по полу его сожительницу.

Мужчина был не из слабого десятка. Ударом по руке обидчика, он обрушил его на пол, затем трижды врезал кулаками по лицу. Гость осел. Хозяин подхватил его за шкирку и вывел на улицу.

Гость, не в силах стоять на ногах, упал на забор и сломал его. Хозяин дома ещё больше разозлился и провёл серию из трёх ударов в область головы.

Гость рухнул как сноп, а «боксёр» ушёл домой.

Через некоторое время у дома собрались люди, подъехал медики и увезли избитого в больницу, где он, не долго мучаясь, скончался.

В итоге, судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Он лишён свободы на 8 лет и 6 месяцев с отправкой в колонию строго режима.

Если приговор вступит в законную силу, перестаравшийся мститель не увидит свою женщину всё это время, так как они не расписаны и длительные свидания им не положены.